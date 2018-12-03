Скачать
Понедельник, 03.12.2018
ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках
ЕСПЧ обязал РФ предоставить информацию о захваченных в плен украинских моряках
На западе Индонезии погибло семь человек
На западе Индонезии погибло семь человек
Уайлдер - Фьюри: статистика ударов чемпионского боя
Уайлдер - Фьюри: статистика ударов чемпионского боя
Американское агенство выбрало украинца для освоения спутника Земли
Американское агенство выбрало украинца для освоения спутника Земли

В УЗ рассказали об уровне популярности поезда "четырех столиц"

В УЗ рассказали об уровне популярности поезда &quot;четырех столиц&quot;
12:02 Сегодня Телеграф /www.epravda.com.ua Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В "Укрзализныце" сообщили, что заполняемость вагонов в поезде "четырех столиц" составляет приблизительно 40%.

Заполняемость вагонов поезда "четырех столиц" по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига составляет около 40%. Об этом говорится в ответе ПАО "Укрзализныця".

"За 8 рейсов в поезде Киев - Минск - Вильнюс - Рига перевезены 2,1 тысячи пассажиров в обоих направлениях, в том числе 1 тысяча пассажиров из/в Литву и 0,95 тысячи пассажиров из/в Латвию", - сообщили в УЗ.

Пресс-служба "Укрзализныци" напомнила, что в составе поезда курсирует 10 вагонов (338 мест), из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В одном из вагонов купе разделяются на мужские и женские.

Исходя из предоставленных данных, в среднем поездом перевозится около 130 человек в одну сторону, что составляет около 39% от общей вместимости вагонов.

"Пока он ("поезд четырех столиц"- прим. ред) курсирует с рентабельностью около нуля, однако, учитывая "низкий сезон" и только начало его курсирования, считаем курсирования поезда №31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига удачным", - заявили в компании.

На начальном этапе разработки проекта назначение прямого железнодорожного пассажирского сообщения между Украиной и странами Балтии г. Таллинн (столица Эстонии - прим. ред) рассматривался как конечный пункт.

"Однако из-за несогласия такого варианта со стороны АО "Эстонская железная дорога" было принято решение в пользу сокращения маршрута в сообщение Киев - Рига", - сообщили в УЗ.

УЗ выплатила $550 пассажиру, опоздавшему на рейс из-за поломки экспресса

"После успешного запуска поезда "Эстонская железная дорога" проявила заинтересованность в продолжении маршрута движения этого поезда в Таллинн. Сейчас по этому поводу проводятся предварительные консультации со всеми сторонами - участницами маршрута, в том числе с АО "Эстонская железная дорога", - заявили в УЗ.

В УЗ напомнили, что поезд курсирует раз в неделю, начало проведения погранично-таможенных процедур - на станции Киев-Пассажирский в 13:42, отправляется поезд из Киева в 14:07 и прибывает в Ригу на следующий день в 09:06. Обратно он отправляется в 11:10 и прибывает в столицу Украины в 6:42.

При курсировании в направлении Риги поезд делает остановки в 23:35 в Минске и в 04:25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева - в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске. Поезд делает остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Поезд "четырех столиц", Заполняемость вагонов, Маршрут Киев - Минск - Вильнюс - Рига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
05 Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Париже: задержаны почти 400 участников
Протесты в Париже: задержаны почти 400 участников
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Дело Манафорта: названа дата приговора
Дело Манафорта: названа дата приговора
Рецепт дня: творожный чизкейк без выпечки
Рецепт дня: творожный чизкейк без выпечки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь