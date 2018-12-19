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SpaceX привлечет $500 млн на проект по обеспечению мира дешевым интернетом

SpaceX привлечет $500 млн на проект по обеспечению мира дешевым интернетом
05:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета.

SpaceX Илона Маска планирует привлечь $500 млн для запуска собственной сети космических спутников, предназначенных для передачи интернет-трафика в рамках проекта Starlink.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом привлечения средств, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, SpaceX договорилась с действующими акционерами и с инвестиционной компанией Baillie Gifford & Co о приобретении нового выпуска акций по цене $186 за одну бумагу. Эта компания уже является инвестором другой компании Маска, Tesla.

Стороны согласовали условия финансирования, однако пока деньги не были перечислены SpaceX. Источники WSJ сообщили, что официально о сделке стороны могут объявить до конца года.

Проект Starlink предполагает создание обширной сети спутников, способных передавать интернет-трафик. Для начала SpaceX планирует вывести на низкую орбиту 4 тыс. аппаратов, в будущем сеть должна вырасти до 11 тыс. единиц.

Как отмечает WSJ, сейчас самая крупная спутниковая телекоммуникационная сеть насчитывает 65 спутников. Однако к настоящему времени SpaceX запустила в космос только два прототипа — запуск ракеты с аппаратами Microsat 2a и Microsat 2b был произведен в феврале 2018 года.

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Интернет, SpaceX, Илон Маск, Starlink.
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