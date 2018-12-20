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В 2019 году Нафтогаз ждет дефицит ликвидности в 35,2 млрд грн

В 2019 году Нафтогаз ждет дефицит ликвидности в 35,2 млрд грн
21:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Из-за долгов государства и потребителей Нафтогаз войдет в 2019 год с минимальными остатками денежных средств.

Группа "Нафтогаз" в 2018 году из-за долгов по PSO и долгов облгазов за услуги балансирования перед "Укртрансгазом" имеет отрицательный чистый денежный поток и войдет в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода, заявил глава правления НАК "Нафтоаз Украины" Андрей Коболев.

"В целом мы видим, что в 2019-м нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам главы НАК, под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС, поскольку только "Укргазвыдобування" нуждается в следующем году не менее чем в 38 млрд грн.

Одной из коренных проблем для группы А.Коболев назвал продажу газа по ценам ниже рыночных в рамках возложенных на нее правительством спецобязательств.

Глава правления НАК напомнил, что, согласно закону "О рынке газа", Кабмин должен компенсировать потери, вызванные выполнением таких спецобязательств, которые он оценил в 102,9 млрд грн за период с октября 2015 года до конца июня 2018 года.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что одновременно даже при реализации газа по льготной цене долг за него растет и достиг 57,5 млрд грн, в том числе 24,7 млрд грн задолжали "газсбыты" и 32,9 млрд грн - тепловики и ТЭЦ.

"Нафтогаз" применяет весь законный инструментарий для взыскания долгов, но иногда это дело безнадежное. По состоянию на середину текущего года мы насчитали резерв на сомнительную задолженность потребителей за PSO объемом 7 млрд грн", – отметил А.Коболев.

По его словам, долги облгазов и других потребителей за услуги балансировки перед "Укртрансгазом" по состоянию на конец октября превышали 28,3 млрд грн, из них наибольшая часть (18,7 млрд грн) приходится на "собратьев "газсбытов" - группу облгазов РГК.

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"Каков выход из этой ситуации? Нужно, наконец, определиться, что является большей ценностью - частная монополия Фирташа или государственная компания, развитие отечественной добычи газа, энергетическая независимость Украины", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Он также призвал правительство начать платить предприятиям группы компенсацию за выполнение спецобязательств, хотя неделю назад премьер Владимир Гройсман заявил в парламенте, что не намерен этого делать.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводному транспорту по территории страны.

Чистая неконсолидированная прибыль "Нафтогаза" в 2017 году увеличилась на 48,3% – до 39 млрд 330,15 млн грн, чистый доход – на 16,4%, до 187 млрд 927,43 млн грн.

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ГТС, Кабмин, Андрей Коболев, Группа "Нафтогаз".
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