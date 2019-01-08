Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год

Новости Бизнеса: Такие перевозки осуществляются в интересах европейских партнеров, которые являются заказчиками украинского сырья.

АО "Украинская железная дорога" в 2018 году перевезла до западных границ более 273 тыс. грузовых вагонов железорудного сырья, что почти на 3% больше, чем в 2017-ом. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В течение 2018 года Укрзализныця перевезла до западных границ Украины более 273 тыс. грузовых вагонов железорудного сырья. Это на 7 тыс. вагонов или почти на 3% больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что такие перевозки осуществляются в интересах европейских партнеров, которые являются заказчиками украинского сырья.

По его словам, объемы перевозок грузов зависят не только от наличия подвижного состава, но и от ритмичности работы всех сторон, участвующих в процессе перевозки.

К примеру, отметил руководитель Укрзализныци, сейчас некоторые металлургические комбинаты в Европе изменили технологию подготовки производства по освоению сырья и фактически работают с колес. В свою очередь это ставит Укрзализныцю перед необходимостью работать как своеобразный подъездной путь. В таком случае инфраструктура Укрзализныци, иногда пренебрегая собственными интересами, вынуждена выполнять функции, которые не в полной мере отвечают принятым протоколам о совместной пограничной деятельности.

Кроме того, существует ряд факторов, которые ограничивают стремление украинских предприятий увеличивать объемы экспорта железорудного сырья европейским потребителям.

"К сожалению, перерабатывающая способность по перегрузке железорудного сырья в Словакии, Венгрии не отвечает требованиям и потребностям местных потребителей. Хоть Евросоюз и активно предоставляет средства нашим соседям для улучшения инфраструктурной способности, увеличения пропускной способности, однако этот вопрос еще далек от окончательного решения", - отметил Кравцов.