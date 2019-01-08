Скачать
Вторник, 08.01.2019
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Штаб ООС: оккупационные войска Донбасса один раз нарушили режим тишины
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Шахтер готов совершить первый грандиозный трансфер зимы
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год

Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Такие перевозки осуществляются в интересах европейских партнеров, которые являются заказчиками украинского сырья.

АО "Украинская железная дорога" в 2018 году перевезла до западных границ более 273 тыс. грузовых вагонов железорудного сырья, что почти на 3% больше, чем в 2017-ом. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В течение 2018 года Укрзализныця перевезла до западных границ Украины более 273 тыс. грузовых вагонов железорудного сырья. Это на 7 тыс. вагонов или почти на 3% больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что такие перевозки осуществляются в интересах европейских партнеров, которые являются заказчиками украинского сырья.

По его словам, объемы перевозок грузов зависят не только от наличия подвижного состава, но и от ритмичности работы всех сторон, участвующих в процессе перевозки.

К примеру, отметил руководитель Укрзализныци, сейчас некоторые металлургические комбинаты в Европе изменили технологию подготовки производства по освоению сырья и фактически работают с колес. В свою очередь это ставит Укрзализныцю перед необходимостью работать как своеобразный подъездной путь. В таком случае инфраструктура Укрзализныци, иногда пренебрегая собственными интересами, вынуждена выполнять функции, которые не в полной мере отвечают принятым протоколам о совместной пограничной деятельности.

Кроме того, существует ряд факторов, которые ограничивают стремление украинских предприятий увеличивать объемы экспорта железорудного сырья европейским потребителям.

В УЗ заявили об успехе поезда Мукачево - Будапешт с заполненностью 38%

"К сожалению, перерабатывающая способность по перегрузке железорудного сырья в Словакии, Венгрии не отвечает требованиям и потребностям местных потребителей. Хоть Евросоюз и активно предоставляет средства нашим соседям для улучшения инфраструктурной способности, увеличения пропускной способности, однако этот вопрос еще далек от окончательного решения", - отметил Кравцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перевозки, Укрзализныця, Украинская железная дорога, Евгений Кравцов, Железнорудное сырье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина от сегодня запретила еще один вид продукции из России
02 Гороскоп на сегодня, 8 января 2019: все знаки Зодиака
03 Рождество 2019: поздравления в стихах и картинках
04 Стали известны подробности смерти девушки, найденной в мусорном баке
05 Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
Прогноз погоды на 9 января: в Украине солнце и морозы до -15
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты Украины
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Укрзализныця увеличила перевозки железорудного сырья на 3% за 2018 год
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь