"Укрзализныця" в 2019 будет занимать средства на покупку локомотивов

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" планирует привлекать заемные средства на закупку локомотивов, модульное ценообразование на грузовые тарифы отложат на март.

АО "Укрзализныця" планирует в текущем году привлекать кредитные средства для расширения инвестиций в подвижной состав, при этом внедрение модульной индексации тарифов на грузовые перевозки (на 14,2%) из-за долгого согласования придется отложить с 1 февраля на 1 марта 2019 года.

"Объемы средств, которые мы сможем привлечь, будут зависеть от итоговых договоренностей с поставщиками электровозов, но в первую очередь - от рефинансирования задолженности по текущим обязательствам. Здесь сложно озвучить конкретную цифру, но отношение долга к EBITDA у нас сегодня на уровне 1,5-1,6, тогда как обычным для компаний нашего типа является показатель на уровне 2,5-3. Соответственно, мы теоретически можем увеличивать объем задолженности еще в 1,7-2 раза", - заявил в комментарии директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

Он отказался называть конкретную цифру по планам на займ, в то же время отметив, что сегодняшний кредитный портфель компании - около 38 млрд грн и все эти коэффициенты нужно применять именно к этому портфелю.

"Мы стараемся привлекать заемные средства, но международный финансовый рынок в последнее время проходит через определенную турбулентность и не очень благосклонен к Украине - ставки были достаточно высокими. Сейчас мы рассчитываем, что к началу февраля ставки выйдут на более-менее адекватный уровень, и мы сможем частично профинансировать инвестиции в тягу за счет привлеченных средств – наш кредитный ковенант это позволяет", - заявил А.Рязанцев.

Он также отметил, что "Укрзализныця" не предполагает отказываться от инвестиций в тяговый подвижной состав, несмотря на затягивания сроков согласования индексации тарифов на грузовые перевозки.

"Для того, чтобы принимать решения по инвестициям в тягу – нам нужно понимать количество доступных компании ресурсов, в том числе тех, которые генерируются за счет стоимости услуг по перевозке. В первую очередь они будут зависеть от индексации тарифов, а во-вторых – от доступности заемных ресурсов на внешних и внутренних рынках", - подчеркнул он.

И если, по словам финдиректора "Укрзализныци", с заемными ресурсами ситуация "более-менее понятна", то в части тарифного согласования у компании все намного сложнее.

"В процессе процедуры бюрократического согласования связанного с рассмотрением наших тарифов, нам придется пройти рассмотрение различными органами власти пакета документов, а также публичное обсуждение в Государственной регуляторной службе. Мы активно работам над тем, чтобы индексация произошла с 1 марта, но я хочу напомнить, что в 2017 году мы рассчитывали получить тарифы в марте, а получили только в ноябре. И это также нужно учитывать", - подчеркнул А.Рязанцев.

Он также отметил, что первый шаг повышения цен на грузоперевозки будет изменен с 16,6% до 14,2%.

В то же время, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что не видит никаких проблем с обновлением подвижного состава "Укрзализныци".

"Рамочное соглашение подписано на $1 млрд и предусматривает получение более 200 новых локомотивов и ряд ремонтных комплектов с производством в Украине. Все идет по плану, первый транш, который был подписан, уже реализовывается, никаких сбоев нет", - заявил он журналистам после брифинга в Мининфраструктуры в пятницу.

По его словам уже готовится следующее соглашение по траншу.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" планировала проиндексировать тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6%, далее шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года.