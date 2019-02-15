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Против Amazon возбуждено дело, относительно "несправедливых торговых действий"

Против Amazon возбуждено дело, относительно "несправедливых торговых действий"
00:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Австрийский федеральный орган по вопросам конкуренции возбудил дело против Amazon.

Федеральный орган по вопросам конкуренции Австрии (BWB) начал расследование против Amazon из-за его вероятного злоупотребления своим положением на рынке и предпочтения собственных продуктов товарам австрийских ритейлеров. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление ведомства.

"Австрийский орган по вопросам конкуренции сообщил в четверг, что начал расследование в отношении гигантского американского ритейлера Amazon из-за того, что он, вероятно, злоупотреблял своей доминирующей позицией и предпочитал собственные продукты товарам австрийских ритейлеров на своем рынке", - говорится в сообщении.

В BWB заявили, что расследование было начато после получения жалоб в декабре 2018 г. относительно вероятных "несправедливых торговых действий" со стороны Amazon. Согласно этим жалобам, американская компания, в частности, внезапно и безосновательно удаляла аккаунты австрийских ритейлеров.

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В австрийском ведомстве сообщили, что американский ритейлер также мог своими действиями "дискриминировать других ритейлеров, предпочитая собственные продукты на рынке Amazon".

Регулятор подозревает, что Amazon заставлял ритейлеров указывать цены на продукты, и добавлял в аккаунтах продавцов ложные данные, необходимые для доставки товаров. В BWB отметили, что результаты самого расследования могут привести к предупреждениям, санкциям или даже штрафам против американской компании.

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Суд, Австрия, Amazon, Рынок, Расследование, Дело, Ритейлер.
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