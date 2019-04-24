"Укргазвыдобування" инициирует увеличение добычи газа на 10%

Новости Бизнеса: ”Укргазвыдобування” планирует к концу года привлечь инвесторов для интенсификации добычи газа на 10% истощенных месторождений на Западной Украине.

Госкомпания ”Укргазвыдобування” планирует до конца текущего года заключить контракт с компаниями-операторами, которые за счет капитала и современных технологий будут увеличивать добычу газа на 10% истощенных месторождений госкомпании на Западной Украине.

Об этом во время круглого стола сообщил руководитель газового интегрированного бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов.

”Мы хотим привлечь компании, которые имеют специфические знания и опыт в интенсификации добычи газа на истощенных месторождениях, на рынке сейчас есть возможность для улучшения добычи и управления месторождениями”, - сказал он.

По его словам, лицензия, которая будет предложена инвесторам, - это месторождения с добычей 30 млн куб. м, которые имеют значительные запасы в размере 14 млрд куб. м.

”Цель проекта - привлечь опытного оператора, который имеет новейшие технологии и готов осуществить инвестиции, к увеличению добычи и уменьшению операционных расходов на наших месторождениях. Они все еще имеют значительный потенциал, но по сравнению с другими активами в нашем портфеле, менее приоритетны с точки зрения распределения ресурсов ”Укргазвыдобування”, - сказал Фаворов.

Он отметил, что это позволит компании направить собственные человеческие ресурсы и капитал на другие важные проекты.

При этом начальник аналитики и обеспечения проектов ”Укргазвыдобування” Евгений Сташенко пояснил, что добытый компанией газ будет принадлежать госкомпании, а компания-инвестор будет получать определенный тариф с каждого кубического метра добытого газа.

”Мы ожидаем на два кластера около 100 млн долл. суммарных инвестиций минимально. Но по факту мы ожидаем в разы больше вложенных средств”, - подчеркнул он.

Также Сташенко отметил, что, по оптимистическим прогнозам, такой контракт должен быть заключен до конца года, после всех предварительных этапов отбора.

”Всего у ”Укргазвыдобування” есть 140 месторождений с запасами 260 млрд куб. м, а мы предлагаем контракт на 13 месторождений с запасами 14 млрд куб. м, то есть по сути это 10% по месторождениям и 5% по запасам”, - сказал Сташенко.

Сотрудничество госкомпании и потенциальных инвесторов будет осуществляться путем заключения РЭС-контрактов (комплексное повышение добычи газа, PEC - production enhancement contract) по интенсификации добычи группы месторождений. Такой тип контракта еще не заключали в Украине.

Потенциальные участники должны до 1 июня 2019 года подать пакет документов для предварительной квалификации.

Напомним, по результатам деятельности в 2018 году НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получила чистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривен.