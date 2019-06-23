Суд отказался восстанавливать в должности экс-главу "Укртранснафты"

Новости Бизнеса: Суд Киева не будет восстанавливать Александра Лазорко на посту главы правления компании "Укртранснафта".

Окружной административный суд Киева отказался восстанавливать в должности бывшего главу правления компании "Укртранснафта" Александра Лазорко, сообщает издание enkorr.

Суд вернул без рассмотрения все шесть заявлений о мерах для обеспечения иска, которые подал Лазорко в период с 6 по 10 июня. В определении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений 12 июня, говорится, что обеспечительные меры, о которых просил Лазорко, состоят из нескольких пунктов. В частности, он требовал немедленно запретить действующему генеральному директору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко исполнять обязанности главы компании и остановить действие всех записей в регистрационное дело госкомпании после 19 марта 2015 года.

Кроме того, Лазорко хотел обязать Министерство юстиции немедленно зарегистрировать его как руководителя "Укртранснафты" с правом подписи. После этого топ-менеджер подал в суд пять исков без обеспечительных мер. Один из них он отозвал после того, как автоматизированная система распределила дело на судью Марину Бояринцеву, говорится в другом определении суда.

Издание enkorr отмечает, что истцы практикуют подачу нескольких идентичных по содержанию исков с целью выбрать "нужного" судью среди тех, кого определит автоматическая система.

"При такой схеме, как правило, истец выбирает лояльного судью, впоследствии отзывая все остальные иски", – пишет enkorr.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2008 года. В марте 2015 года наблюдательный совет компании временно отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, а в августе акционеры "Укртранснафти" решили прекратить его полномочия.

Эти события стали началом конфликта бизнесмена Игоря Коломойского с высшим руководством государства, который в итоге привел к его увольнению с должности главы Днепропетровской области. В сентябре Лазорко, который подозревается в присвоении средств в особо крупных размерах, объявили в розыск.

По данным МВД, он скрывался с 18 августа 2015 года. В ноябре того же года Коломойский заявил, что бывший глава "Укртранснафти" оформляет политическое убежище в Лондоне. В апреле "Громадське" обратило внимание, что файл о розыске Лазорко исчез из базы данных Министерства внутренних дел Украины.