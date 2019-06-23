Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Госдеп США обвинил РФ в преследовании религиозных меньшинств в Крыму
Госдеп США обвинил РФ в преследовании религиозных меньшинств в Крыму
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
КАН-2019: Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью
КАН-2019: Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ

Суд отказался восстанавливать в должности экс-главу "Укртранснафты"

Суд отказался восстанавливать в должности экс-главу "Укртранснафты"
07:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Суд Киева не будет восстанавливать Александра Лазорко на посту главы правления компании "Укртранснафта".

Окружной административный суд Киева отказался восстанавливать в должности бывшего главу правления компании "Укртранснафта" Александра Лазорко, сообщает издание enkorr.

Суд вернул без рассмотрения все шесть заявлений о мерах для обеспечения иска, которые подал Лазорко в период с 6 по 10 июня. В определении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений 12 июня, говорится, что обеспечительные меры, о которых просил Лазорко, состоят из нескольких пунктов. В частности, он требовал немедленно запретить действующему генеральному директору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко исполнять обязанности главы компании и остановить действие всех записей в регистрационное дело госкомпании после 19 марта 2015 года.

Кроме того, Лазорко хотел обязать Министерство юстиции немедленно зарегистрировать его как руководителя "Укртранснафты" с правом подписи. После этого топ-менеджер подал в суд пять исков без обеспечительных мер. Один из них он отозвал после того, как автоматизированная система распределила дело на судью Марину Бояринцеву, говорится в другом определении суда.

Издание enkorr отмечает, что истцы практикуют подачу нескольких идентичных по содержанию исков с целью выбрать "нужного" судью среди тех, кого определит автоматическая система.

"При такой схеме, как правило, истец выбирает лояльного судью, впоследствии отзывая все остальные иски", – пишет enkorr.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2008 года. В марте 2015 года наблюдательный совет компании временно отстранил его от исполнения обязанностей главы правления, а в августе акционеры "Укртранснафти" решили прекратить его полномочия.

Эти события стали началом конфликта бизнесмена Игоря Коломойского с высшим руководством государства, который в итоге привел к его увольнению с должности главы Днепропетровской области. В сентябре Лазорко, который подозревается в присвоении средств в особо крупных размерах, объявили в розыск.

По данным МВД, он скрывался с 18 августа 2015 года. В ноябре того же года Коломойский заявил, что бывший глава "Укртранснафти" оформляет политическое убежище в Лондоне. В апреле "Громадське" обратило внимание, что файл о розыске Лазорко исчез из базы данных Министерства внутренних дел Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Укртранснафта, Александр Лазорко, Николай Гавриленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
03 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
04 ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
05 Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине загорелась электричка (Видео)
На Днепропетровщине загорелась электричка (Видео)
Президент США написал письмо Ким Чен Ыну
Президент США написал письмо Ким Чен Ыну
В Нидерландах пчелы &quot;облепили&quot; двери автомобиля
В Нидерландах пчелы "облепили" двери автомобиля
Фигура останется в порядке: вкусные и безопасные гарниры
Фигура останется в порядке: вкусные и безопасные гарниры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь