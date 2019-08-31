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Суббота, 31.08.2019
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Twitter-аккаунт основателя компании восстановлен

Twitter-аккаунт основателя компании восстановлен
08:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Twitter "отбил" у хакеров страницу своего директора Джека Дорси

Безопасный доступ к учетной записи основателя Twitter Джека Дорси восстановлен в социальной сети после хакерской атаки.

Об этом сообщила команда по коммуникациям компании в Twitter.

"Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter были взломаны", - говорится в сообщении.

Twitter: сервис больше не будет рекламировать государственные СМИ

Ранее представитель компании Брэндон Боррман сообщил о взломе страницы Дорси, на которой появились около 20 расистских комментариев. По данным американских СМИ, сообщения также содержали угрозы о взрыве штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

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Хакеры, Взлом, Джек Дорси, Twitter.
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