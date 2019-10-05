В "ДТЭК" считают необоснованным дело АМКУ против "Захидэнерго"

Новости Бизнеса:АМКУ открыло дело против "Захидэнерго", "ДТЭК" считает обвинения необоснованными.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПАО "ДТЭК Захидэнерго" о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова", но "ДТЭК" считает его необоснованным.

Глава комитета Юрий Терентьев в распоряжении от 4 октября об открытии дела отмечает, что "Захидэнерго" производит около 90% электроэнергии в торговой зоне "Бурштынского энергоострова" при незначительных объемах импорта в неё. В такой ситуации комитет усматривает признаки монопольного (доминирующего) положения генкомпании.

По данным АМКУ, проведенный анализ результатов торгов на разных сегментах нового рынка в августе-сентябре показал, что "ДТЭК Захидэнерго" снизило объемы продажи э/э на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) с одновременным предложением соответствующих объемов на балансирующем рынке, где цена значительно выше, что привело к увеличению стоимости э/э для потребителей.

В свою очередь в обнародованном в субботу заявлении "ДТЭК" отмечается, что открытие рынка произошло с рядом ограничений: сохранилось административное вмешательство в виде государственного регулирование цен на биржевых сегментах рынка, установлено искусственное разделение рынка, отсутствует полноценный балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

"Все это является искусственным административным вмешательством в конкуренцию на рынке. Данные ограничительные факторы влияют и на зону Бурштынского энергоострова, который де-факто является частью единой европейской энергосистемы", - подчеркивают в компании.

При этом в ДТЭК отмечают, что возможности импорта электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова", межгосударственное сечение в котором составляет 1,05 ГВт, ничем не ограничены при условии обеспечения государством реальных рыночных условий работы.

"ДТЭК будет максимально содействовать расследованию Антимонопольного комитета. Мы уверены, что его результаты станут основанием для рекомендаций государственным регуляторным органам и органам исполнительной и законодательной власти о реализации взятых на себя обязательств и завершении реформы рынка электроэнергии, снятии административных препятствий для развития конкуренции на нем", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, с 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму.

Он предусматривает рынок двусторонних договоров (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где должна рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР), на котором закупается э/э на ближайшие часы, а также рынок вспомогательных услуг.