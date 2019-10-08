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Дороги из глины: в Закарпатской ОГА предложили новый подход к решению проблемы бездорожья

Дороги из глины: в Закарпатской ОГА предложили новый подход к решению проблемы бездорожья
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Закарпатская ОГА

Новости Бизнеса:Австрийская компания "Хользо ГмбН" предлагает строить на Закарпатье дороги из глины.

Австрийская компания "Хользо ГмбН" предлагает строить дороги в Закарпатской области из глины, первый экспериментальный километр такой дороги планируется проложить между с.Данилово и Александровка (Хустский р-н) уже в октябре 2019 года.

Как сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации, такой договоренности достигли глава ОГА Игорь Бондаренко и представители "Хользо ГмбН" во время встречи.

По словам представителей австрийской компании, гарантийный срок службы дорог из глины – 10 лет, ее стоимость - в пять-шесть раз меньше асфальтобетонных дорог. В настоящее время эту технологию уже используют 50 стран.

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"Не вижу препятствий, чтобы не использовать на Закарпатье эту уникальную технологию. Если она докажет свою эффективность, это позволит в несколько раз ускорить строительство дорог в области. Наш край в этом деле станет примером для всей страны. Думаю, эта идея очень полезна, поскольку она хорошо сочетает приемлемую цену и высокое качество. Могу вас заверить: будете иметь полную поддержку ОГА в реализации этого проекта", - цитирует пресс-служба Бондаренко.

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Кроме того, присутствовавший на встрече руководитель Службы автомобильных дорог в Закарпатской области Михаил Попович сообщил, что указанная технология уже прошла испытания в экспертном институте. По его словам, строить дороги таким способом можно в любую погоду, а построенная глинная дорога также может быть использована в качестве основы для асфальтобетонного покрытия.

"В нашей области использование этой технологии может значительно ускорить строительство дорог, особенно сельских и лесных", - добавил он.

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Как сообщалось, согласно Программе деятельности правительства Украины, обнародованной на сайте Верховной Рады, в стране в ближайшие пять лет будут приведены в надлежащее эксплуатационное состояние 24 тыс. км дорог общего пользования государственного значения.

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Дороги, Закарпатье, Закарпатская ОГА, Игорь Бондаренко, Хользо ГмбН.
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