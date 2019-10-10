Производители сигарет считают надуманными обвинения АМКУ

Новости Бизнеса:"Тедис Украина" отрицает обвинения и штраф от АМКУ и будет обжаловать решение.

Крупнейший дистрибьютор компания "Тедис Украина" отрицает обвинения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в нарушении антимонопольного законодательства и будет обжаловать его решение.

"10 октября 2019 гола Антимонопольный комитет принял решение признать компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства. "Тедис Украина" отрицает обвинения со стороны АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий", - сообщила пресс-служба компании.

В" Тедис Украина" считают, что решение АМКУ принято с нарушением требований действующего законодательства, "без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям".

"Компания работала и продолжает работать исключительно в рамках законодательного поля. "Тедис Украина" не согласна с решением АМКУ и будет обжаловать его, согласно действующему законодательству", - отмечают в компании.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Ведомство сообщило, что собранные по делу доказательства подтверждают, что поведение компаний было согласованными, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

Ранее сообщалось, окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету наложить штраф на компанию "Тедис" и 4 крупнейших табачных фабрик Украины.