На Kyiv Boryspil Express будут курсировать украинские поезда

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" для удовлетворения спроса на маршруте Kyiv Boryspil Express планирует увеличить количество единиц подвижного состава.

На маршруте Kyiv Boryspil Express в следующем году должны появиться поезда полностью украинского производства. Об этом сообщил главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

По его словам, на маршруте от центрального железнодорожного вокзала до аэропорта «Борисполь» будут курсировать поезда украинского производства, которые будут дополнять существующий парк поездов Kyiv Boryspil Express. Глава УЗ отмечает, что на данный момент на этом маршруте насчитывается более 3 тысяч пассажиров в сутки, а все поезда ходят согласно графику.

Комментируя готовность новой остановки на станции «Выдубычи», Кравцов написал, что она практически готова, а открытие запланировано на конец текущего года.

Что касается минусов этого маршрута, Кравцов считает необходимым увеличить частоту курсирования поездов в аэропорт «Борисполь» и обратно, поскольку в часы пик этим поездом пользуются достаточно много пассажиров.

Kyiv Boryspil Express был запущен 30 ноября 2018 года с участием президента Украины и премьер-министра. Стоимость билета составляет 80 гривень с количеством поездов в сутки от 21 до 30.