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Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом

Коболев об отделении ГТС: "Нафтогаз" перестанет быть монополистом
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" считают, что отделение ГТС означает, что с 2020 года компания перестанет быть монополистом в магистральной транспортировке газа.

Отделение газотранспортной системы Украины от НАК "Нафтогаз Украины" означает, что с 1 января 2020 года компания перестанет быть монополистом в магистральной транспортировке газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Глава компании отметил, что приветствует сегодняшнее решение парламента принять в первом чтении законопроект об отделении ГТС от "Нафтогаза". Он также добавил, что документ должен быть полностью принят и подписан как можно скорее, чтобы Украина успела получить согласованную ЕС сертификацию нового оператора ГТС до конца года.

"Нафтогаз" перестанет быть монополистом в магистральной транспортировке газа. С 1 января 2020 мы не будем иметь никакого влияния на операционную деятельность нового независимого оператора", - написал Коболев.

Коболев подчеркнул, что без этих законодательных изменений Украина не успеет подготовить оператора, который должен подписать новый контракт с "Газпромом", и Россия будет иметь основания сказать, что украинская сторона не готова работать по европейским правилам.

"Тогда любые будущие отношения с "Газпромом" будут происходить на условиях России, а не на основе европейских директив, которые защищают участников рынка в ЕС и могут также защищать украинцев", - отметил он.

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Как сообщалось, сегодня, 18 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

Сегодня глава российского правительства на встрече с главой "Газпрома" обсуждал транзит газа через Украину.

 НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Верховная Рада, ГТС, Нафтогаз, Андрей Коболев.
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