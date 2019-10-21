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Мэр Прилук о планах сигаретной компании "BAT": Фабрика не остановится

Мэр Прилук о планах сигаретной компании "BAT": Фабрика не остановится
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Мэр Прилук заверяет, что о полной остановке табачной фабрики речь не идет.

В случае подписания Президентом Украины проголосованных поправок к закону №1049 о государственном регулировании торговых надбавок на табачные изделия, фабрика АО "В.А.Т.-Прилуки" сократит производство на 25% и перейдет с выпуска сигарет на изготовление фильтров к них.

Об этом сообщила Прилукский городской голова Ольга Попенко.

"На внеочередном заседании сессии городского совета, которое состоялось в пятницу, генеральный директор компании "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка сообщил, что о полной остановке предприятия речь не идет. Если же Президент подпишет поправки к закону №1049, фабрика сократит производство на 25% и, соответственно, более 100 работников, а также перейдет с выпуска сигарет на изготовление фильтров к ним", - рассказала она.

По словам Попенко, сокращение и перепрофилирование производства существенно скажется на поступлениях в городской бюджет Прилук, а также в государственный бюджет. И сегодня городской власти невозможно рассчитывать местный бюджет на 2020 год. Ведь в любом случае - временной остановке производства или частичном сокращении объемов - финансовые потери для города будут значительными.

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Руководитель громады подчеркнула, что для Прилук табачная фабрика является бюджетообразующим предприятием, ежегодные поступления от которого в последние годы превышают 20 млн грн. Работает там более 500 человек, получают довольно высокую зарплату (ее размер компания не разглашает).

На вопрос, что сегодня происходит на фабрике, какие цеха стоят, а какие работают, Попенко ответить не смогла. "Это предприятие достаточно закрытое для нас", - отметила она.

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Как сообщалось, поправки к законопроекту №1049 повышают обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розничников на сигареты и тем самым заставляют производителей поднять цены на сигареты.

Компания British American Tobacco - один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, имеет предприятия в 42 странах. В Украине ей принадлежит АО "Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская область), созданная в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики. На предприятии производится более 10 марок сигарет. Продукция экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.

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Сигареты, Прилуки, В.А.Т.-Прилуки, Ольга Попенко, Артем Скрипка.
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