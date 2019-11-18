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"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили

"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" пока не получил от "Газпрома" официальное предложение о продлении или заключении нового транзитного контракта.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" пока не получила официальное предложение от российского "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый на один год с января 2020 года.

Об этом сказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя информацию о том, что "Газпром" направил "Нафтогазу" свое предложению по транзиту газа через Украину после окончания контракта с 2020 года.

"Мы пока ничего не получили", - сказал он.

Как сообщалось ранее, сегодня "Газпром" заявил, что компания направила в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

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В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома".

12 ноября глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года НАК будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ и при необходимости может импортировать по контрактам.

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Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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Газпром, Нафтогаз, Юрий Витренко.
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