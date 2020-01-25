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По европейским стандартам: Какое будущее у сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn

По европейским стандартам: Какое будущее у сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn
12:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Правительство заявило, что уже была создана спецгрупа для решения вопроса о сотрудничестве "Укрзализныци" с немецкими коллегами.

Правительство образовало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества "Укрзализныци" с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Как сообщалось ранее, в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, уже состоялось первое заседание рабочей группы.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры, "Укрзализныци", профильного транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес-ассоциаций и профсоюзов.

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В ближайшее время должно состояться заседание транспортного комитета Верховной Рады с приглашением всех заинтересованных сторон для проведения обстоятельного обсуждения будущего сотрудничества.

"Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что "Укрзализныця" - это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на следующей неделе министерство проведет консультации с парламентским комитетом, бизнес-ассоциациями, профильными организациями и профсоюзами, чтобы обсудить все детали соглашения.

Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подпишут меморандум

Также сообщается, что представители Европейской бизнес-ассоциации выразили готовность присоединиться к рабочей группе.

"У нашей организации в целом очень благоприятный отзыв об этой инициативе. Надеемся, что это сотрудничество поможет украинской железной дороге стать ближе к европейским стандартам", - сказала исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

Также в департаменте отметили, что свою поддержку сотрудничества "Укрзализныци" с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn выразили и представители профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

Гончарук отметил, что украинская железная дорога остается под полным контролем государства, поэтому приоритет правительства - защитить интересы всех людей, работающих в компании, и создать современную, комфортную и безопасную дорогу, основываясь на немецком опыте.

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Сейчас украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения модели дальнейшего сотрудничества.

Подробнее детали сотрудничества станут известны в начале февраля, когда украинская сторона подпишет с немецкой компанией Соглашение о стратегическом партнерстве.

Как сообщалось ранее, 22 января Мининфраструктуры Украины подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn меморандум о взаимопонимании

Гончарук заверил, что сотрудничество не предполагает потерю контроля государства над "Укрзализныцей", поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

23 января Гончарук заявил, что правительство хочет отдать "Укрзализныцю" компании Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

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Планируется, что правительство Украины 5 февраля подпишет дорожную карту с Deutsche Bahn о планах сотрудничества с "Укрзализныцей" в этом году.

Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности.

Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA – 4,7 млрд евро, прибыль 542 млн евро.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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Германия, Украина, Укрзализныця, Поезда, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук, Владислава Криклия.
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