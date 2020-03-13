В МАУ назвали рейсы, которые отменяют из-за коронавируса

Новости Бизнеса:Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщила, выполнение каких рейсов приостанавливает из-за коронавируса.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в связи с обострением ситуации в Италии из-за распространения коронавируса, приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 8 апреля 2020 года.

Рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.

Рейсы PS335/336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возвращения средств за билет по месту приобретения билета.

Напомним, Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса