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В МАУ назвали рейсы, которые отменяют из-за коронавируса

В МАУ назвали рейсы, которые отменяют из-за коронавируса
16:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщила, выполнение каких рейсов приостанавливает из-за коронавируса.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в связи с обострением ситуации в Италии из-за распространения коронавируса, приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 8 апреля 2020 года.

Рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом будут отменены в период с 15 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года.

Рейсы PS335/336 между Киевом и Венецией отменены на период с 12 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года.

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Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возвращения средств за билет по месту приобретения билета.

Напомним, Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса

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Италия, Рим, Милан, МАУ, Рейсы, Коронавирус.
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