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Данилов: Граждане Украины смогут вернуться на Родину

Данилов: Граждане Украины смогут вернуться на Родину
15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Все находящиеся за границей граждане Украины смогут вернуться на Родину, но некоторым придется пройти обсервацию.

Граждане Украины, пребывающие в настоящее время за рубежом, будут иметь возможность вернуться на Родину, однако те из них, кто находится в пораженных эпидемией нового коронавируса странах, будут проходить процедуры обсервации, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но те страны, в которых сегодня бушует коронавирус, они (украинцы – ред.-У) будут проходить определенные процедуры обсервации", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.

Украина запрещает въезд жителям оккупированных территорий

Напомним, Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщалось, что по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавируса. Первый случай был зафиксирован 3 марта. В связи с этим в Украине ввели карантин на три недели.

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СНБО, ГПСУ, Границы, Коронавирус, Алексей Данилов, Коронавирус в Украине.
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