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SkyUp готовит дополнительные рейсы для возвращения украинцев домой

SkyUp готовит дополнительные рейсы для возвращения украинцев домой
21:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса SkyUp Airlines совершит несколько коммерческих рейсов в разные страны для эваккуации украинцев.

SkyUp Airlines совершит несколько специальных коммерческих рейсов, чтобы украинцы из разных стран смогли вернуться домой.

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

"В течение нескольких дней, начиная с 20 марта 2020, SkyUp Airlines выполнит ряд нерегулярных коммерческих специальных рейсов. Они предоставят возможность украинцам и иностранцам, которые имеют вид на жительство в Украине, вернуться из-за границы домой", - говорится в сообщении. 

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Рейсы будут проходить по согласованию с государственными институтами - Госавиаслужбой Украины, Министерством инфраструктуры, Кабмином.

На сегодняшний день запланировано выполнение рейсов в Киев со следующих городов:

  • 19.03.2020 - Вена 
  • 20.03.2020 - Ларнака, Цюрих
  • 21.03.2020 - Париж (Бове), Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава
  • 22.03.2020 - Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Таллинн
  • 23.03.2020 - Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон
  • 24.03.2020 - Прага
  • 25.03.2020 - Прага

Рейсы из других городов будут выполняться при необходимости после получения информации о наличии там граждан, желающих вернуться в Украину.

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"На каждом из направлений зафиксирован единственный льготный тариф. В стоимость билета входит перевозка единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Билеты доступны в агентской сети и на сайте: https://skyup.aero/uk/best", - говорится в сообщении. 

Воспользоваться этими рейсами могут граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, которые не успели вернуться в Украину до официального прекращения авиасообщения. Рейсы из Киева будут выполняться без пассажиров, кроме рейсов в Прагу, Тбилиси и Париж (Бове). На эти три рейса могут приобрести билеты иностранцы. "Мы организуем рейсы для вывоза украинских граждан из-за рубежа собственными ресурсами. Стоимость билетов установлена по самому низкому тарифу, который авиакомпания может применить, чтобы возместить затраты на выполнение рейсов", - сообщили в компании.

Как сообщалось ранее, со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, на сегодняшний день запланированы 57 авиарейсов, которыми граждане Украины могут вернуться домой.

Для эвакуации украинцев необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств

18 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил на заседании Кабинета министров выделить из резервного фонда госбюджета более 4 миллионов долларов на возвращение украинцев из-за рубежа авиарейсами. Министр добавил, что речь идет об эвакуации 35 тысяч 479 граждан и для этого планируется осуществить 175 рейсов.

14 марта Кабинет министров в связи с коронавирусом принял решение о закрытии с 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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Украина, Самолеты, Пассажиры, Перелеты, Коронавирус.
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