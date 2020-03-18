SkyUp готовит дополнительные рейсы для возвращения украинцев домой

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса SkyUp Airlines совершит несколько коммерческих рейсов в разные страны для эваккуации украинцев.

SkyUp Airlines совершит несколько специальных коммерческих рейсов, чтобы украинцы из разных стран смогли вернуться домой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение нескольких дней, начиная с 20 марта 2020, SkyUp Airlines выполнит ряд нерегулярных коммерческих специальных рейсов. Они предоставят возможность украинцам и иностранцам, которые имеют вид на жительство в Украине, вернуться из-за границы домой", - говорится в сообщении.

Рейсы будут проходить по согласованию с государственными институтами - Госавиаслужбой Украины, Министерством инфраструктуры, Кабмином.

На сегодняшний день запланировано выполнение рейсов в Киев со следующих городов:

19.03.2020 - Вена

20.03.2020 - Ларнака, Цюрих

21.03.2020 - Париж (Бове), Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава

22.03.2020 - Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Таллинн

23.03.2020 - Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон

24.03.2020 - Прага

25.03.2020 - Прага

Рейсы из других городов будут выполняться при необходимости после получения информации о наличии там граждан, желающих вернуться в Украину.

"На каждом из направлений зафиксирован единственный льготный тариф. В стоимость билета входит перевозка единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Билеты доступны в агентской сети и на сайте: https://skyup.aero/uk/best", - говорится в сообщении.

Воспользоваться этими рейсами могут граждане Украины и иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, которые не успели вернуться в Украину до официального прекращения авиасообщения. Рейсы из Киева будут выполняться без пассажиров, кроме рейсов в Прагу, Тбилиси и Париж (Бове). На эти три рейса могут приобрести билеты иностранцы. "Мы организуем рейсы для вывоза украинских граждан из-за рубежа собственными ресурсами. Стоимость билетов установлена по самому низкому тарифу, который авиакомпания может применить, чтобы возместить затраты на выполнение рейсов", - сообщили в компании.

Как сообщалось ранее, со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, на сегодняшний день запланированы 57 авиарейсов, которыми граждане Украины могут вернуться домой.

18 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил на заседании Кабинета министров выделить из резервного фонда госбюджета более 4 миллионов долларов на возвращение украинцев из-за рубежа авиарейсами. Министр добавил, что речь идет об эвакуации 35 тысяч 479 граждан и для этого планируется осуществить 175 рейсов.

14 марта Кабинет министров в связи с коронавирусом принял решение о закрытии с 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.