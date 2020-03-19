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В борьбе с коронавирусом в Испании: Zara выпустит медицинские маски и халаты

В борьбе с коронавирусом в Испании: Zara выпустит медицинские маски и халаты
16:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости Бизнеса:Торговая марка Zara направит производство на помощь врачам Испании. Компания займется производством медицинских масок и халатов.

Владелец сети Zara, которая входит в испанскую компании Inditex Group, заявил, что поможет родной стране преодолеть кризисную ситуацию в сфере медицины. Несмотря на то, что большинство торговых точек закрыты в связи с карантином, производство направят на пошив товаров первой необходимости - маски, халаты, перчатки и шапки.

Zara не только обеспечит Испанию текстильными медицинскими товарами, но и обеспечит сетью логистики и поставщиками. Владелец компании отметил, что уже пожертвовал 100 тысяч масок, а до конца недели предоставит врачам еще 300 тысяч.

Стоит отметить, что Испания по количеству больных коронавирусом находится на втором месте после Италии среди стран Европы. Так, в государстве зафиксировано 13 716 случаев заражения, среди которых - 558 летальные.

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Напомним:

  • "Новая почта" выделит 25 млн для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил сооснователь компании "Нова Пошта" Вячеслав Климов в Facebook.

  • Facebook выплатит сотрудникам по 1 тыс долларов для поддержки в условиях эпидемии. В связи с распространением по миру коронавируса компания Facebook хочет поддержать своих сотрудников во время эпидемии.

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Все по теме:

Испания, ZARA, Маски, Коронавирус, Inditex Group, Медицинские маски, Халаты.
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