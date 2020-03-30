Медикам разрешили пользоваться услугами "Укрзализныци"

Укрзализныця предлагает Министерству здравоохранения Украины организовывать перевозки медицинских работников к своим рабочим местам служебными поездами по предварительным заявкам.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
"Укрзализныця и в дальнейшем готова обеспечивать перевозки медицинских работников к своим рабочим местам служебными поездами. Сейчас перевозчик предложил Министерству здравоохранения Украины осуществлять такие перевозки по предварительным заявкам", - говорится в сообщении.
Уже после получения количества необходимых мест и маршрутов они будут согласованы с Министерством инфраструктуры Украины.
В Укрзализныце подчеркнули, что к перевозкам будут допускаться работники, которые будут соблюдать все меры личной защиты, в частности иметь защитную маску или респиратор.
Напомним:
В ночь с 14 на 15 марта Украина прекратила железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей.
В связи с запретом правительства, Укрзализныця приостановила международные железнодорожные пассажирские перевозки с 17 марта и до завершения карантина.
С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.