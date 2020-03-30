Glovo на гране: что происходит с сервисом доставки

Новости Бизнеса:Дмитрий Расновский рассказал, что если возить товар будет опасно, прекратят все операции.

Генеральный директор Glovo в Украине Дмитрий Расновский заявил, что компания прекратит все операции, если возить товар в связи с распространением коронавируса будет опасно.

Об этом он сказал в интервью изданию The Page.

"Если в какой-то момент в компании поймут, что с таким уровнем эпидемии возить товар будет опасно, Glovo прекратит все операции", - отметили в компании.

По словам Расновcкого, спрос на доставку растет, особенно на медикаменты и продукты питания.

"Частично это связано с паникой, частично - покупатели просто пытаются снизить число контактов", - пояснил он.

"Проблема в том, что сокращается покупательная способность: денег у людей больше не становится. И чем дольше будет карантин, тем больше это будет сказываться на всем рынке, в том числе на доставке.

Сверхприбылей нет: компания, где может, снижает цену на доставку (из аптек 1 грн вместо 60 грн раньше - ред.), инвестирует в работу курьеров. К тому же, из-за снижения покупательной способности спрос ограничен.

Сам по себе карантин не означает, что доставка все время растет. Спрос растет, но одновременно с этим закрывается большое количество ресторанов.

Из-за этого повышаются дистанции доставки, доставка занимает больше времени - опыт пользователя ухудшается, потому что никто не хочет долго ждать. При этом растут компенсации курьерам", - признал гендиректор Glovo в Украине.

Расновский уверен, что ряд игроков на рынке не смогут пережить кризис и покинут его, а для тех, кто выживет, - это шанс нарастить свою долю.