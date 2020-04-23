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МАУ не будет осуществлять полеты до 11 мая: что предлагают пассажирам с билетами

МАУ не будет осуществлять полеты до 11 мая: что предлагают пассажирам с билетами
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:Украинская авиакомпания МАУ предупредила о вынужденой отмене рейсов до 11 мая включительно.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" предупреждает о дальнейшей вынужденной отмене рейсов до 11 мая включительно.

Об этом сообщает МАУ в Facebook.

"Учитывая продление режима изоляции, введенного многими странами мира с целью противодействия распространению COVID-19 и неопределенность относительно сроков открытия границ, МАУ сообщает о дальнейшей вынужденной отмене рейсов", - говорится в сообщении. 

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Также на сайте авиакомпании отмечается, что, выполняя распоряжение правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания МАУ приостановила выполнение регулярных рейсов с 17 марта по 11 мая 2020 года включительно.

В МАУ отмечают, что в период временного ограничения авиасообщения государством, если авиабилет приобретен на сайте авиакомпании или в контактном центре или собственных кассах, есть возможность один раз бесплатно изменить дату путешествия без оплаты штрафных санкций по тому же маршруту и в выбранном классе бронирования в рамках срока действия авиабилета. В случае отсутствия мест в выбранном классе на новую дату путешествия или же изменения тарифных условий по сезонности и т.д., пассажирам предлагается оплатить разницу в тарифе.

Также можно обменять неиспользованный билет (его неиспользованную часть) или неиспользованную дополнительную услугу на именной промокод с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета (его части) или неиспользованной дополнительной услуги. Промокод может быть использован для оплаты стоимости нового билета, включая стоимость тарифа и сборов, или стоимости дополнительной услуги на любом регулярном рейсе МАУ в любом классе обслуживания. Воспользоваться промокодом можно при бронировании перевозки или дополнительной услуги на сайте авиакомпании в течение двух лет со дня его оформления. Для получения промокода необходимо направить запрос через форму обратной связи. 

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Если рейс МАУ отменен, пассажирам не нужно самостоятельно аннулировать бронирование, система отменит его автоматически, без применения штрафных санкций. 

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. 

Вначале карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля. Однако 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая включительно.

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С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7170 случаев заболевания COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

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Украина, МАУ, Авиакомпания.
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