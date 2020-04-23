МАУ не будет осуществлять полеты до 11 мая: что предлагают пассажирам с билетами

Новости Бизнеса:Украинская авиакомпания МАУ предупредила о вынужденой отмене рейсов до 11 мая включительно.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" предупреждает о дальнейшей вынужденной отмене рейсов до 11 мая включительно.

Об этом сообщает МАУ в Facebook.

"Учитывая продление режима изоляции, введенного многими странами мира с целью противодействия распространению COVID-19 и неопределенность относительно сроков открытия границ, МАУ сообщает о дальнейшей вынужденной отмене рейсов", - говорится в сообщении.

Также на сайте авиакомпании отмечается, что, выполняя распоряжение правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19, авиакомпания МАУ приостановила выполнение регулярных рейсов с 17 марта по 11 мая 2020 года включительно.

В МАУ отмечают, что в период временного ограничения авиасообщения государством, если авиабилет приобретен на сайте авиакомпании или в контактном центре или собственных кассах, есть возможность один раз бесплатно изменить дату путешествия без оплаты штрафных санкций по тому же маршруту и в выбранном классе бронирования в рамках срока действия авиабилета. В случае отсутствия мест в выбранном классе на новую дату путешествия или же изменения тарифных условий по сезонности и т.д., пассажирам предлагается оплатить разницу в тарифе.

Также можно обменять неиспользованный билет (его неиспользованную часть) или неиспользованную дополнительную услугу на именной промокод с дополнительным бонусом в 25% стоимости неиспользованного билета (его части) или неиспользованной дополнительной услуги. Промокод может быть использован для оплаты стоимости нового билета, включая стоимость тарифа и сборов, или стоимости дополнительной услуги на любом регулярном рейсе МАУ в любом классе обслуживания. Воспользоваться промокодом можно при бронировании перевозки или дополнительной услуги на сайте авиакомпании в течение двух лет со дня его оформления. Для получения промокода необходимо направить запрос через форму обратной связи.

Если рейс МАУ отменен, пассажирам не нужно самостоятельно аннулировать бронирование, система отменит его автоматически, без применения штрафных санкций.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Вначале карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля. Однако 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая включительно.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине лабораторно подтверждено 7170 случаев заболевания COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.