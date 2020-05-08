Укроборонпром: процес реструктуризации оборонных предприятий уже запущен

Новости Бизнеса:В "Укроборонпроме" уже начали процесс реструктуризации предприятий по обороне.

В ГК "Укроборонпром" начат процесс реструктуризации оборонных предприятий, которые по итогам триаж-анализа будут реорганизованы или переданы в управление другим органам государственной власти.

Об этом заявил заместитель генерального директора по вопросам трансформации УОП Роман Бондарь, сообщает пресс-служба концерна.

"Триаж-анализ - это комплексная оценка 137 предприятий концерна по 9 параметрам. Анализ показал реальное состояние предприятий оборонной отрасли. Позволил выделить жизнеустойчивые и определиться с приоритетностью реорганизации тех, которые являются проблемными", - рассказал Бондарь.

По его словам, из 116 работающих предприятий концерна к финансово стабильным можно отнести 33, 27 предприятий являются финансово нестабильными, 56 - в плохом финансовом положении. И только 29 предприятий Укроборонпрома заработали 88% чистого дохода концерна за 2016-2019 годы.

На оборонных предприятиях Концерна очень высокая концентрация работников - на 14 предприятиях работают 44,6 тыс. (67%) людей от всей численности работников Укроборонпрома, отметил чиновник.

"Основные средства предприятий - сильно изношены. Средний коэффициент на начало 2020 года составил 63%. На 28 предприятий этот уровень достигает выше 80%! При этом, очень много избыточного имущества: общая площадь земельных участков в пользовании предприятий концерна составляет 5,5 тыс. гектаров, площадь недвижимости - 11,3 млн кв. м. То есть концерн перегружен излишним имуществом, что создает дополнительное бремя и негативное влияние на финансовые результаты, и именно поэтому в Концерне начат второй этап реформы - реструктуризации и оздоровления этих активов", - подчеркнул руководитель офиса трансформаций.

Он добавил, что по результатам триаж-анализа в Укроборонпроме создали условные группы компаний: для развития, оздоровления и переподчинения.

В группу развития включены 38 предприятий с совокупным чистым доходом 35 млрд грн или 88% дохода концерна, на которых работают 53,6 тыс. сотрудников - это 80% общего количества работников всех предприятий Концерна. Предприятия этой группы войдут в 6 отраслевых бизнес-единиц: ракетостроительную, авиационную, авиаремонтную, бронетанковую, радарных и морских систем.

В группу реструктуризации включены 50 предприятий с совокупным чистым доходом 4,9 млрд грн, или 12% от всех доходов концерна. В этой группе работают 13,9 тыс. сотрудников - 20% от общей численности предприятий Укроборонпрома. Предприятия этой группы планируют финансово оздоравливать и реорганизовывать. Эти программы будут включать в том числе перенос производства, избавление от избыточных активов, вывод из банкротства и выплату долгов перед работниками, государством и кредиторами, объяснил Роман Бондарь. "После этого оздоровленные и стабилизированные предприятия будут присоединены к новосозданным отраслевым бизнес-единицам из "группы развития", - добавил он.

В группу переподчинения включены 28 предприятий с совокупным чистым доходом 29 млн грн, на которых работают всего 253 работника. Предприятия этой группы утратили свое значение для обороноспособности страны, не ведут экономической активности, давно не выполняют государственный оборонный заказ, ничего не производят и не экспортируют. Они будут переданы в Фонд государственного имущества Украины или других государственных органов.

"В частности, мы уже передали пакеты документов 21 "мертвого" предприятия в Фонд госимущества, где они должны получить "вторую жизнь". Два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство, 5 - на ликвидацию", - отметил Бондарь.

Однако, по его словам, в концерне есть еще группа предприятий - 21, которые остались на оккупированных территориях. "По нашему мнению, они могут быть подчинены профильному министерству, однако, для этого нужна определенная законодательная рамка, которой сейчас нет", - отметил Бондарь.

Как сообщалось, в результате реформы государственный концерн "Укроборонпром" перестанет существовать, а вместо него будут созданы 6 отраслевых холдингов: ракетостроительный, авиационный, авиаремонтный, бронетанковый, радарной и морской систем.

Для реализации реформы Укроборонпрома выбрана компания Ernst & Young Global Limited (EY). Проект будет длиться в течение двух месяцев, а его результаты будут представлены Кабинету министров, СНБО и профильному комитету Верховной Рады.