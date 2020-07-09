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В Кабмине дали "Укрзализныце" отсрочку на выплату дивидендов

В Кабмине дали "Укрзализныце" отсрочку на выплату дивидендов
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ
Кабинет министров Украины в ходе заседания поддержал законопроект об отсрочке выплаты "УЗ" дивидендов за 2018−2019 годы. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, заявил глава ведомства Владислав Криклий.

Законопроект по обеспечению дополнительных экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 и введением карантина был предложен Министерством инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что карантин отрицательно сказался на чистой прибыли "Укрзализныци" — с 18 марта были остановлены все пассажирские перевозки и сократились грузовые.

"При этом, компания должна была вернуть пассажирам значительные суммы средств за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращения работы отдельных предприятий-грузоотправителей", — добавил министр.

УЗ возобновила движение пригородного поезда еще по одному маршруту

Как сообщалось, потери "Укрзализныци" из-за карантина по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривень, по итогам 2020 года они могут составить около 16 миллиардов гривень.

В этой ситуации повышение стоимости железнодорожных билетов – самый простой путь компенсации потерь.

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Все по теме:

Укрзализныця, Кабмин, Финансы, УЗ.

Автор:

Телеграф
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