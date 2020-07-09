В Кабмине дали "Укрзализныце" отсрочку на выплату дивидендов

Кабинет министров Украины в ходе заседания поддержал законопроект об отсрочке выплаты "УЗ" дивидендов за 2018−2019 годы. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, заявил глава ведомства Владислав Криклий.

Законопроект по обеспечению дополнительных экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 и введением карантина был предложен Министерством инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что карантин отрицательно сказался на чистой прибыли "Укрзализныци" — с 18 марта были остановлены все пассажирские перевозки и сократились грузовые.

"При этом, компания должна была вернуть пассажирам значительные суммы средств за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращения работы отдельных предприятий-грузоотправителей", — добавил министр.

Как сообщалось, потери "Укрзализныци" из-за карантина по итогам первого квартала составили 7 миллиардов гривень, по итогам 2020 года они могут составить около 16 миллиардов гривень.

В этой ситуации повышение стоимости железнодорожных билетов – самый простой путь компенсации потерь.