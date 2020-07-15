LOT возобновил рейсы между Украиной и Польшей

Криклий также подчеркнул, что на данный момент перелеты в Польшу открыты только для:
Как сообщалось ранее, Польша с 1 июля сняла запрет на полеты в Украину и Великобританию.
2 июля Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, которые прибывают самолетом. Так, польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу, сообщило "Польское радио".
3 июля В Польше решили ввести обязательный карантин для авиапассажиров из Украины.