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LOT возобновил рейсы между Украиной и Польшей

LOT возобновил рейсы между Украиной и Польшей
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Владислав Криклий заявил, что крупнейший польский авиаперевозчик возобновляет рейсы между Украиной и Польшейпо направлению "Варшава - Львов - Варшава". Об этом министр инфраструктуры написал в телеграме.

Криклий также подчеркнул, что на данный момент перелеты в Польшу открыты только для:

  • иностранцев,
  • дипломатов,
  • украинцев, которые имеют действующий рабочий или учебный контракт либо вид на жительство а Евросоюзе,
  • моряков которые направляются на корабль
  • граждан Украины следующим через Евросоюз транзитом.

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Как сообщалось ранее, Польша с 1 июля сняла запрет на полеты в Украину и Великобританию.

2 июля Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, которые прибывают самолетом. Так, польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу, сообщило "Польское радио".

3 июля В Польше решили ввести обязательный карантин для авиапассажиров из Украины. 

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Все по теме:

Украина, Польша, Самолет, Авиаперелеты, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
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