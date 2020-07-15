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ЕС намерен ускорить разработку вакцины от COVID-19: снимает ограничения на применение ГМО

ЕС намерен ускорить разработку вакцины от COVID-19: снимает ограничения на применение ГМО
Обновлено 06:57 Сегодня Телеграф Укринформ
Европейский совет ввел временные исключения в законодательстве по контролю над использованием генетически модифицированных организмов. Такие послабления должны ускорить разработку вакцины от COVID-19, сообщает Совет ЕС.

"Этот правовой акт устанавливает временные исключения для клинических испытаний подобной вакцины, в частности, в проведении предусмотренной законодательством ЕС оценки рисков для окружающей среды и использования ГМО. Он также распространяет эти временные исключения на разрешение странам-членам использовать медицинские продукты, содержащие ГМО для лечения или предотвращения COVID-19 в определенных исключительных или экстренных ситуациях, которые определены в фармакологическом законодательстве", - говорится в сообщении.

Реализация продуктов, содержащих ГМО по-прежнему будет требовать спецразрешений от органов контроля. 

Исключения из законодательства будут оставаться в силе до тех пор, пока ВОЗ расценивает ситуацию с распространением коронавируса как пандемию, или в течение периода, когда в сфере здравоохранения действует режим ЧС, в соответствии с решение Европейской комиссии.

Пандемия: за сутки в мире зафиксировали свыше 220 тысяч новых случаев COVID-19

Еврокомиссия одобрила эти нормы 17 июня. 10 июля их поддержал Европарламент. Как ожидается, соответствующий правовой акт будет обнародован в Официальном журнале ЕС 17 июля, и уже на следующий день он вступит в силу.

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ЕС, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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