Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке

"Укрзализныця" отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов:
"Билеты в указанных городах можно приобрести в кассах или онлайн", - говорится в сообщении.
С 10 августа также будет возобновлена остановка всех пригородных поездов, идущих через эти города.
"Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныци", - отметили в компании.
Как сообщалось ранее, УЗ возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Харьковской, Одесской и Донецкой железных дорог.