Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке

"Укрзализныця" в связи со смягчением карантинных ограничений 8 августа возобновила остановку поездов дальнего следования в Тернополе и Луцке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Укрзализныця" отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов:

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец,

№98/97 Ковель-Киев,

№88/87 Ковель-Новоалексеевка,

№12/11 Одесса-Львов,

№81/82 Киев-Ужгород,

№49 /50 Киев-Трускавец,

№136/135 Черновцы-Одесса,

№108/107 Одесса-Ужгород,

№110/109 Львов-Херсон,

№86/85 Львов-Новоалексеевка,

№715/716 Киев-Львов.

"Билеты в указанных городах можно приобрести в кассах или онлайн", - говорится в сообщении.

С 10 августа также будет возобновлена остановка всех пригородных поездов, идущих через эти города.

"Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются "Укрзализныци", - отметили в компании.

Как сообщалось ранее, УЗ возобновляет курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Харьковской, Одесской и Донецкой железных дорог.