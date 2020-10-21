В США предъявили серьезные обвинения Google: корпорацию могут разделить

Американскому гиганту Google грозит разделение.

Правительство США подало антимонопольный иск против Google. Теперь у компании большие и очень серьезные проблемы, ей может грозить разделение.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Само дело стартовало с инициативы американского Минюста и прокуроров 11 штатов.

По их мнению Google применяет антиконкурентные методы и пользуется своим положением на рынке, а именно предлагает предустанавливать свой поисковик, что только расширяет ее монополию в области поисковых систем, препятствуя инновациям.

В своем заявлении Минюст упомянул как в 1998 году такое же разбирательство было и с корпорацией Microsoft, занимавшей тогда 90% рынка настольных ОС, компания требовала от производителей ПК предустанавливать браузер Internet Explorer. Тем не менее Microsoft удалось избежать разделения, заключив сделку с Минюстом и выполнив ряд условий.

На данный момент у Google есть большой риск попасть под пресс антимонопольного законодательства и чем закончится пороцесс, угадать невозможно.

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