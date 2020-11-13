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Перед началом карантина выходного дня в Киеве сносят борды "Эпицентра". Фото

Перед началом карантина выходного дня в Киеве сносят борды "Эпицентра". Фото
14:25 Сегодня Телеграф Фото: telegram - KyivOperativ

В Украине продолжает распространятся коронавирус в связи с чем власти 11 ноября ввели "карантин выходного дня". А тем временем сеть магазинов "Эпицентр" попала в сканал из-за своих заявлений.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного.

Там же вложили фото того, как в Киеве демонтируют рекламные борды "Эпицентра".

Стоит напомнить, что все началось с того, что торговая сеть "Эпицентр" отреагировала на введение локдауна выходного дня объявлением о введении 72-часовой рабочей пятницы. 

После чего, 12 ноября "Эпицентр" согласился продавать только товары первой необходимости.

А затем, вечером того же дня объявил о переходе на работу в онлайн-режиме на выходных.

Читайте также в материале "Телеграфа": В каких областных центрах собираются уклонится от введения "карантина выходного дня".

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Все по теме:

Украина, Карантин, Эпицентр.

Автор:

Телеграф
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