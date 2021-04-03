Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"

Коронавирус вновь угрожает планете. В Украине все больше регионов вводят в "красную зону" с жесткими ограничениями для бизнеса и граждан. Самое время проанализировать опыт предыдущего локдауна: как компании выживали и развивались в период кризиса? Что позволяет бизнесу наращивать продажи и сохранять рабочие места? Научились ли украинцы жить, отдыхать и покупать в онлайне?

Проект #БизнесТелеграф продолжает серию интервью с топ-менеджерами крупнейших украинских компаний, чтобы получить ответы на эти и другие прикладные вопросы. Сегодня своим "рецептом успеха" с нами поделился CEO сети электроники и бытовой техники "Фокстрот" Алексей Зозуля.

– Как изменился рынок и ваша компания за год под карантином?

– Больше всего рынок бытовой техники и электроники "просел" в первом полугодии 2020 года. Особенно в первые две "карантинные" недели марта. Тогда падение составило около 60%. Потом, когда украинцы адаптировались к дистанционной работе и пребыванию дома на самоизоляции, привыкли к новым реалиям и онлайн-шопингу, то рынок начал оживать. Ощутимое оживление произошло уже в мае, когда возобновили транспортное сообщение. В целом, наш рынок за этот год вырос в среднем на 15-20% в зависимости от товарной категории.

Наибольший рост продемонстрировали гаджеты и всё, что связано с удаленной работой и дистанционным обучением. Покупатели обновляли свой "парк" электроники и средств связи, докупали оборудование. Эти настроения двигали рынок вперед. Соответственно, главной особенностью 2020 года стал значительный прирост ноутбуков и компьютерной техники. В целом, рынок по данной группе показал рост на 40%, а в сети Фокстрот +80%. Продажи мониторов выросли вдвое, наушников и гарнитур – на 50%, планшетов +48%.

Кроме этого, рост показал сегмент мелкой бытовой техники и гаджетов, которые связаны с комфортным пребыванием и досугом дома. К примеру, если раньше люди не испытывали потребности в наличии хлебопечки, кухонной машины или электрогриля, то с наступлением карантина они открыли в себе желание научиться готовить и экспериментировать. А мы это увидели на увеличении продаж на 50-100%. Значительная часть наших покупателей, привыкших к традиционному шопингу, к нашему приятному удивлению, смогла быстро переориентироваться на онлайн. Мы усилили там свое присутствие, что дало нам возможности для роста как в товарообороте, так и в количестве клиентов. Как оказалось, современный покупатель очень гибок и готов переключаться между онлайн и офлайн-покупками, миксовать свой опыт.

Кроме того, мы почувствовали рост молодежной аудитории, которая стала благосклоннее к нашему бренду. Это общий тренд и часть стратегии развития. В целом, несмотря на все сложности, в 2020 году наша аудитория значительно выросла – с 9,5 до 11 млн покупателей, а почти все категории товаров показали рост продаж. Сейчас стараемся внедрять прогрессивные методы продаж, укреплять омниканальное направление, расширяем присутствие в онлайне.

Поддерживаем необходимость внесения изменений в формировании тарифов по обслуживанию эквайринга и надеемся, что в этом вопросе вскоре будет достигнуто объективное решение. Розничная торговля, сфера ритейла электроники и бытовой техники не является высокодоходным бизнесом. Маржинальность в нашей сфере практически равна комиссиям, которые получают банки при проведении транзакций. Эту проблему отмечают все игроки рынка: банковский процент должен быть честным по отношению к бизнесу и к покупателю. Поэтому мы будем приветствовать любые изменения в лучшую сторону.

– Приближается третья волна коронавируса. Чего вы ожидаете от 2021 года и как готовитесь к новым вызовам?

– Мы ожидаем очень умеренный рост рынка, и убеждены, что те причины, которые двигали рынок вверх раньше, могут не сработать в 2021 году. И многое будет зависеть от глубины и продолжительности новых карантинных ограничений, поэтому готовимся к трем сценариям.

Первый: если повторится ситуация весны 2020 года, когда большинство населения осталось дома. Выезд на работу и передвижение в целом были ограничены, как и выезд заграницу. Спрос тогда перераспределился между товарами и услугами, которые были доступны людям из дома, а бизнесу – удаленно.

Если ограничения будут ужесточаться, будем рассматривать второй сценарий. Причем, многое будет зависеть от транспортных ограничений внутри страны и за ее пределами. Если же они будут сняты, ситуация улучшится – это третий вариант. Мы готовы ко всем трем сценариям. Убежден, сможем работать в любом режиме и при любых ограничениях, поскольку имеем мощный интернет-магазин и широкую разветвленность офлайн точек по всей стране.

В любом случае, от новой волны карантина выигрывает тот бизнес, который способен гибко реагировать на изменения. Пострадают же те компании, деятельность которых ограничена сугубо стационарными магазинами. Каждый день "простоя" такого магазина или ресторана – это незаработанные средства и невыплаченные зарплаты сотрудникам. Поэтому в нынешних условиях, когда мы живем в постоянно меняющихся из-за пандемии обстоятельствах, очень важно настроить синергию онлайн и офлайн каналов, формировать необходимый потребителю клиентский опыт. Наличие сайта, офлайн-точек по выдаче интернет-заказов и расширенные возможности доставки – вот главное для современного бизнеса.

– Как карантин повлиял на ваших сотрудников и офисы?

– Этот год мы работаем в очень гибком режиме. Наши сотрудники могут работать как дистанционно, так и в офисе в зависимости от должностных обязанностей и необходимости пребывания в офисе. Во время первого локдауна мы работали практически полностью дистанционно, а затем система приобрела смешанные черты. Отмечу, наша торговая сеть состоит из представительств по всей стране. То есть удаленное взаимодействие между сотрудниками и офисами не является для нас чем-то принципиально новым. Центральный офис с регионами всегда работал дистанционно.

Благодаря принятым мерам, количество сотрудников за время карантина у нас осталось на прежнем уровне. Впрочем, появились новые рабочие места в связи со структурными изменениями. В среднем на 10% выросло количество позиций, связанных с развитием сети, онлайн-торговлей. А вот сегмент линейного управления продажами несколько сократился, поскольку сейчас автоматизируем ряд процессов.

– Как изменилась работа ваших магазинов?

– Магазины продолжают работать, но в соответствии с требованиями законодательства и ограничений, соответствующих каждой "зоне" конкретного региона. Одни магазины продолжают работать полноценно, тогда как другие имеют возможность реализовывать средства связи или работать исключительно как центры выдачи онлайн-заказов.

Во время нынешних ограничений значительная нагрузка ложится на интернет-магазин и службу доставки. Впрочем, это дает широкие возможности для развития: за прошлый год доля онлайн-продаж удвоилась по сравнению с предыдущим периодом. В этом году мы также планируем ее увеличить. Расширили партнерскую сеть по доставке товаров, выстраивая логистику таким образом, чтобы покупатель мог получить товар как можно быстрее и тем способом, который ему наиболее удобен. Важно, чтобы он мог покупать что угодно, где угодно и когда ему угодно. Это требование времени.

Во многом преодолению текущих "коронакризисов" поспособствовал вовремя проведенный ребрендинг торговой сети Фокстрот и реформы в онлайн-сегменте, которые мы начали еще в 2019 году. Мы обновили сайт, позиционирование, вернули наш 3D-персонаж, который активно задействовали в рекламе во время первого локдауна. Мы расширили возможности кредитных, сервисных услуг по доставке. То есть в "карантин" мы вошли заранее подготовленными, а обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, лишь ускорили наше движение тем курсом, который мы наметили ранее. Убежден, что лучшая импровизация та, которая подготовлена заранее.

– Если бы вы могли вернуться в прошлое, в докоронавирусную эпоху, какой совет вы дали бы самому себе?

– Совет простой: не расслабляться и быть готовым в любой момент изменить бизнес-стратегию на 180 градусов. Чтобы быть успешным в нынешних условиях, надо не бояться принимать решения, всегда быть в динамике, быстро анализировать ситуацию и гибко на нее реагировать.