"Теплые кредиты": какую компенсацию может получить каждая украинская семья

Правительство направило 400 миллионов гривен на "теплые кредиты". Одна украинская семья может получить до 14 тысяч гривен компенсации, передает Госэнергоэффективности.

"Кабинет министров направил 400 миллионов гривен на правительственную программу по энергоэффективности, которую в народе называют "теплые кредиты". Финансовая поддержка для ОСМД/ЖСК увеличена втрое, по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже через неделю-полторы программа заработает в государственных банках — "Ощадбанке", "Укргазбанке", ПриватБанке и "Укрэксимбанке". Таким образом, украинцы смогут получить безвозвратную помощь на проведение энергоэффективных мероприятий в своих домах — утепление домов, замену старых газовых котлов на более эффективные негазовые, установку счетчиков на воду или отопление.

"Безвозвратно правительство предоставляет в 14 тысяч гривен на семью, в зависимости от суммы, которую семья берет в банке на энергоэффективные мероприятия. Правительственной помощью — 400 млн грн — смогут воспользоваться более 180 тысяч украинских семей", - добавили в Госэнергоэффективности.

Предполагается, что объем инвестиций в энергоэффективность составит около 1 млрд грн, что в результате обеспечит дополнительную экономию энергоресурсов в масштабах государства (газа, электроэнергии, тепловой энергии) в объеме 81,6 млн куб. м ежегодно в эквиваленте природного газа.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине для населения и ОСМД действует 107 местных программ удешевления "теплых кредитов" , что на 23% больше, чем в феврале прошлого года.