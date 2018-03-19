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Зубко сообщил, сколько нужно инвестиций для модернизации коммунального хозяйства

Гривни
17:52 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр регионального развития Геннадий Зубко сообщил, что Украине нужно $ 10 млрд инвестиций в систему водоснабжения и $ 12 млрд на теплоснабжение.

Государство должно создать условия, по которым должны происходить процессы модернизации коммунального хозяйства, и обеспечить наличие финансов. 25 лет, к сожалению, ничего не делалось, чтобы города и общины, которые имеют собственные коммунальные предприятия могли финансировать и реализовывать подобные процессы. Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

В условиях децентрализации мы передали средства и полномочия на места. Теперь важно, чтобы каждый из органов местного самоуправления определил приоритеты: тратим не только на фонтаны, тротуары и благоустройство, но и на то, что работает под землей. Об этом в интервью интернет-изданию "Апостроф" сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Важный вопрос - технологии, рассчитываем получить со стороны наших финансовых партнеров. Сейчас работает программа Всемирного банка по модернизации теплоснабжения и водоснабжения. Конкретные города уже вовлечены в этот процесс. Программа ЕИБ на 400 млн евро уже имеет первые 9 проектов. Программа ЕБРР работает во Львове, Житомире, Каменец-Подольском в секторе теплоснабжения. Местное самоуправление должно осознать, что во избежание аварийных ситуаций нужно регулярно инвестировать в регламентные работы ", - отметил Геннадий Зубко.

Зубко считает, что градостроительный кадастр поможет привлечь инвестиции

По срокам внедрения модернизации коммунального хозяйства, по мнению вице-премьер-министра - в этом процессе должна быть качество предоставления услуг.

"Рынок требует $ 10 млрд инвестиций в систему водоснабжения, до $ 12 млрд по коммунальным предприятиям теплоснабжения. Важно, каким будет качество воды, которую будут потреблять люди, будет у них дома тепло, горячая вода и т.д. ", - сообщил Зубко. По его словам, на модернизацию устаревшего коммунального сектора в других странах шло около 10 лет, например в Польше этот процесс происходил 12 лет.

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Новости Бизнеса, Водоснабжение, Геннадий Зубко, Инвестиции, Модернизация, Теплоснабжение, Украина.
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