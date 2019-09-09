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Из-под молотка ушел дом в центре Киева: цена выросла в 50 раз

Из-под молотка ушел дом в центре Киева: цена выросла в 50 раз
11:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Власти Киева продали нежилой дом в центре столицы за почти 40 млн гривень.

Власти Киева продали нежилой дом в центре столицы - на ул. Михаила Грушевского, 3, за 39,6 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Отмечается, что в ходе аукциона в "Прозорро.Продажи" цена нежилого дома на ул. Михаила Грушевского, 3, выросла более чем в 50 раз - до 165 тыс. гривень за квадратный метр.

На сегодняшний день заключен соответствующий договор купли-продажи нежилого здания общей площадью 239,70 кв. м, расположенного на ул. Михаила Грушевского, 3.

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"Департамент коммунальной собственности осуществляет жесткий отбор предложенных районами объектов, которые могут потенциально подлежать приватизации. Это всегда непрофильные объекты, которые город не использует и не будет потенциально использовать в будущем для своих нужд. Впоследствии сформированный перечень изучает и согласовывает профильная комиссия, после чего объекты голосуются депутатами Киевсовета на сессии", - отметил Слончак.

По его данным, на сегодняшний день с начала года заключено 8 договоров купли-продажи объектов приватизации на электронных аукционах в "Прозорро.Продажи".

"Есть хорошие показатели по всем объектам. Так, к примеру, на июльских торгах за 4 объекта коммунальной собственности боролись 100 участников. А цены увеличиваются от начальных ставок также в десятки раз", - заявил заместитель председателя КГГА.

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Киев, КГГА, Продажа, Дом, Столица, Власти Киева.
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