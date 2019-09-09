Из-под молотка ушел дом в центре Киева: цена выросла в 50 раз

Новости Бизнеса:Власти Киева продали нежилой дом в центре столицы за почти 40 млн гривень.

Власти Киева продали нежилой дом в центре столицы - на ул. Михаила Грушевского, 3, за 39,6 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Владимира Слончака.

Отмечается, что в ходе аукциона в "Прозорро.Продажи" цена нежилого дома на ул. Михаила Грушевского, 3, выросла более чем в 50 раз - до 165 тыс. гривень за квадратный метр.

На сегодняшний день заключен соответствующий договор купли-продажи нежилого здания общей площадью 239,70 кв. м, расположенного на ул. Михаила Грушевского, 3.

"Департамент коммунальной собственности осуществляет жесткий отбор предложенных районами объектов, которые могут потенциально подлежать приватизации. Это всегда непрофильные объекты, которые город не использует и не будет потенциально использовать в будущем для своих нужд. Впоследствии сформированный перечень изучает и согласовывает профильная комиссия, после чего объекты голосуются депутатами Киевсовета на сессии", - отметил Слончак.

По его данным, на сегодняшний день с начала года заключено 8 договоров купли-продажи объектов приватизации на электронных аукционах в "Прозорро.Продажи".

"Есть хорошие показатели по всем объектам. Так, к примеру, на июльских торгах за 4 объекта коммунальной собственности боролись 100 участников. А цены увеличиваются от начальных ставок также в десятки раз", - заявил заместитель председателя КГГА.