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Кабмин расширил программу строительства доступного жилья

Кабмин расширил программу строительства доступного жилья
20:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Кабмин выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей и усилил возможности для безопасности учащихся в школах.

Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей и усилил возможности для безопасности учащихся в школах.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, соответствующее решение правительство приняло на своем выездном заседании в Мариуполе Донецкой области.

В частности, как отмечается, расширена программа строительства доступного жилья и выделены дополнительные 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутреннеперемещенных лиц и около 200 - участников АТО/ООС.

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Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности, на территориях, граничащих с территорией проведения ООС.

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Кабмин, Жилье, Ветераны, Алексей Гончарук, Переселенцы.
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