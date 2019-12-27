Скачать
Пятница, 27.12.2019
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
С нового года монетизировать льготы за коммуналку можно в любое время
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
Гончарук прокомментировал ход газовых переговоров
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки
Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

Кабмин упростил получение гражданства для добровольцев на Донбассе

Кабмин упростил получение гражданства для добровольцев на Донбассе
13:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Иностранцам, которые воевали на Донбассе в качестве добровольцев, упростили процедуру получения гражданства Украины.

Кабинет министров Украины упростил процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для защищавших Украину добровольцев, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке", - написал Гончарук во вторник на своем Telegram-канале, отметив, что ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.

"Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм", - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Правительство приняло закон, который позволяет решить споры вне суда

Таким образом, Кабмин утвердил порядка оформления ходатайства командира подразделения Вооруженных сил и других военных формирований, правоохранительных органов, государственного органа специального назначения с правоохранительными функциями, который выполнял задачи антитеррористической операции, осуществлял меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, для выдачи иностранцам или лицам без гражданства вида на жительство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Жилье, Добровольцы, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
03 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
04 Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
05 В каких городах уже пересмотрели тарифы на отопление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Посол США Тейлор похвалил Зеленского
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Ученые, политики и артисты: кого мир потерял в 2019 году
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане: первые видео с места трагедии
&quot;Звездные войны: Скайуокер. Восход&quot; набирает обороты в прокате
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь