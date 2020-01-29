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Киев выделит 50 млн гривень на покупку квартир для детей-сирот

Киев выделит 50 млн гривень на покупку квартир для детей-сирот
13:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В КГГА говорят, что за последние два года квартиры получили свыше 100 детей-сирот.

В 2020 году город заложило 50 миллионов гривен на приобретение квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Киев за счет городского бюджета закупает квартиры для детей сирот. В 2020 году на эти цели заложено 50 миллионов гривен, а за последние два года 110 детей-сирот получили квартиры, приобретенные за бюджетные средства. Вместе с тем, в очереди на внеочередной квартирный учет находится 368 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", - отметила она.

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Также Хонда добавила, что в этом году на материальную помощь детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека или попечительство, город заложил 20,3 млн грн. Эти средства будут выплачиваться в форме ежемесячной адресной материальной помощи. Такую помощь в Киеве получат 1345 человек. Размер ежемесячной материальной помощи составит от 1000 до 1500 гривен в зависимости от категории.

Выплачивать адресную социальную материальную помощь будут на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

В КГГА отметили, что город поддерживает и пропагандирует семейные формы воспитания. Так, в Киеве сегодня функционирует 26 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 199 детей; 34 приемные семьи и 3 патронатные семьи. Для популяризации семейных форм воспитания родители-воспитатели три раза в год получают материальную помощь в размере от 7 до 21 тыс. гривен. Все ДДСТ обеспечиваются автомобилями и в 2020 году будет приобретено два новых автомобиля для недавно открытых заведений.

На учете столичной Службы по делам детей и семьи находится 2377 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них 2181 ребенок воспитывается в домах семейного типа.

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Больше всего детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Днепровском районе (416 человек), меньше всего - в Печерском (63). 1345 лиц - получателей материальной помощи находятся на обеспечении Департамента социальной политики КГГА.

Напомним, Минобороны Украины временно приостановило приватизацию служебных квартир.

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Киев, Дети, КГГА, Столица, Марина Хонда, Жилье для детей.
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