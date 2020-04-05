Несмотря на карантин: в столице активно покупают квартиры в новых домах

Новости Бизнеса:Во время карантина в Киеве начали активно покупать квартиры в новых домах.

Несмотря на введение в Украине общенационального карантина, в столице продолжают активно торговать квартирами.

По словам гендиректора АН "Благовест" Елены Биберовой, в течение марта 2020 года объем инвестиций в недвижимость Киева составил $35 млн (эквивалент), что на 4% больше, чем в феврале.

При этом 70% сделок пришлось на квартиры в новых домах, где строительство завершено и можно оформить право собственности, говорит эксперт.

Тем не менее, в связи с карантином передвижение людей ограничено, и поэтому нужно больше времени на проверку и оформление всех документов.

Государственные органы и специалисты продолжают работать, и оформить сделку на рынке недвижимости можно без проблем. Разве что, ради безопасности клиентов все личные контакты ограничены, и презентация объектов, переговоры и общение проходят в онлайн-режиме.

"Многие работают дистанционно, в том числе и консультанты по недвижимости, которые проводят переговоры и организовывают просмотры с помощью видеосвязи с клиентами, личные встречи ограничены. Тем не менее, регистраторы, нотариусы и другие специалисты, которые задействованы в процессе оформления прав собственности на недвижимость работают по предварительной договоренности", – отметила в беседе с UBR.ua Биберова.

Сегмент до $50 тыс. в марте занял долю в 28% от общего количества сделок.

В этой категории приобретались в основном 1-2-комнатные квартиры, больше всего в Днепровском, Дарницком районах столицы. В основном это были сделки по квартирам.

В сегменте от $50 до 100 тыс. в марте проведено 42% операций.

Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Соломенском, Дарницком районах Киева. Основной спрос тоже пришелся на квартиры. 5% операций – с нежилым фондом.

Сделки в ценовой категории от $100 до 250 тыс. по итогам марта составили 26% от общего количества проведенных в этом месяце операций.

Фаворитами здесь были объекты в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах. Доля сделки с объектами нежилого фонда – 5%. Основную часть в структуре операций заняли квартиры. Были единичные сделки с домами.

Ценовая категория от $250 тыс. в марте представлена 4% от общего объема сделок.

В данной ценовой категории приобретали в основном нежилые помещения, которые заняли 50% сделок. Также были единичные сделки с домами.

"Прогнозировать, как будет развиваться рынок в ближайшее время, сложно, поскольку все будет зависеть от эффективности карантинных мероприятий и того, как быстро страна справится с распространением вируса", – подытожила Биберова.