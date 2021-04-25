Украинцы привыкли уродовать все вокруг "для удобства", но есть старый проверенный способ изменить менталитет

Украинцев необходимо наказывать за порчу старых зданий, чтобы сохранить историческое наследие и не допустить повторения резонансной истории со сносом дома Уткина.

Таким мнением поделился в интервью "Телеграфу" бывший советник мэра Киева Максим Бахматов, который сейчас возглавляет ОО "Офис трансформации".

Он указал на то, что в Украине нет реального защитного статуса исторических построек, но при этом предложил поискать корень проблемы в самих жителях, вспомнив любовь украинцев к "украшению" таких зданий застекленными балконами и кондиционерами.

"Люди это делают, потому что им так удобно. Их никто не наказывает и все это повторяется вновь и вновь", - отметил Бахматов.

При этом он отметил, что неважно в каком масштабе произошла порча здания, ведь все равно это делают одни и те же украинцы и их никто не наказывает.

Вместе с тем, он убежден, что если бы хозяевам квартир лепили бы штрафы в $500-1000 за балкон или кондиционер, то ситуация быстро бы исправилась и мысли о порче исторических зданий, а уж тем более о его сносе, не возникало.

"Система не делится на маленьких и на больших, она должна работать для всех одинаково, как сила тяжести", - отметил он.

Бахматов указал на то, что склонность немцев к порядку воспитывалась на протяжении сотен лет, а также напомнил о том, что у них ранее был закон, которым человек, "сдавший" полиции соседа из-за наличия у того мусора, грязи или хлама во дворе, мог рассчитывать на долю его земли.

При этом он не согласился с предположением, что это "стукачество", назвав такое явление опекой о себе и обществе, а также желанием сделать лучше.

"Это не стукачество, а просто выполнение закона. Но никто не хочет его выполнять. Хотят вешать кондиционер и делать стеклянный балкон", - сказал Бахматов.

Больше о том, как сделать любой город эффективным, а также почему украинцы привыкли нарушать законы и как эту ситуацию можно исправить, читайте в материале "Телеграф": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.