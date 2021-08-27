Ещё пара-тройка лет и военной авиации у России не останется совсем

За последние месяцы в России произошла серия авиакатастроф.

Падение в России бомбардировщика Су-24 стало десятой потерей летательного аппарата этим летом, а если они продолжат падать с такой же частотой, то вскоре РФ рискует остаться без авиации.

Такое мнение высказал популярный блогер и правозащитник Сергей Наумович.

"На России снова военный самолёт оказался "тяжелее воздуха". Лучшая новость в День сала! Оно даже вкуснее стало только что после прочтения этого сообщения из Перми. Это уже десятый или одиннадцатый летательный аппарат врага за последние три месяца! Отличные темпы добровольной утилизации российской техники. Если ещё пару-тройку лет с увеличением темпов утилизации подождать, то военной авиации у них не останется совсем. И что характерно — без единого выстрела наших систем ПВО!", — написал он.

Как сообщалось ранее, блогер и журналист Юрий Бутусов выразил мнение, что серия авиакатастроф в России может свидетельствовать о системных проблемах в российской авиации.