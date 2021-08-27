Укр

Ещё пара-тройка лет и военной авиации у России не останется совсем

Автор
С. Наумович
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
Ещё пара-тройка лет и военной авиации у России не останется совсем Новость обновлена 27 августа 2021, 22:21
Су-24

За последние месяцы в России произошла серия авиакатастроф.

Падение в России бомбардировщика Су-24 стало десятой потерей летательного аппарата этим летом, а если они продолжат падать с такой же частотой, то вскоре РФ рискует остаться без авиации.

Такое мнение высказал популярный блогер и правозащитник Сергей Наумович.

"На России снова военный самолёт оказался "тяжелее воздуха". Лучшая новость в День сала! Оно даже вкуснее стало только что после прочтения этого сообщения из Перми. Это уже десятый или одиннадцатый летательный аппарат врага за последние три месяца! Отличные темпы добровольной утилизации российской техники. Если ещё пару-тройку лет с увеличением темпов утилизации подождать, то военной авиации у них не останется совсем. И что характерно — без единого выстрела наших систем ПВО!", — написал он.

Как сообщалось ранее, блогер и журналист Юрий Бутусов выразил мнение, что серия авиакатастроф в России может свидетельствовать о системных проблемах в российской авиации.

Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Украина
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Дата публикации
Категория
Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник
Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир