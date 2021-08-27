Ще пара-трійка років і військової авіації у Росії не залишиться зовсім
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За останні місяці в Росії сталася серія авіакатастроф.
Падіння в Росії бомбардувальника Су-24 стало десятої втратою літального апарату цього літа, а якщо вони продовжать падати з такою ж частотою, то незабаром РФ ризикує залишитися без авіації.
Таку думку висловив популярний блогер і правозахисник Сергій Наумович.
"На Росії знову військовий літак виявився "важчим за повітря". Краща новина в День сала! Воно навіть смачніше стало щойно після прочитання цього повідомлення з Пермі. Це вже десятий або одинадцятий літальний апарат ворога за останні три місяці! Відмінні темпи добровільної утилізації російської техніки. Якщо ще пару-трійку років зі збільшенням темпів утилізації почекати, то військової авіації у них не залишиться зовсім. І що характерно — без єдиного пострілу наших систем ППО! ", — написав він.
Як повідомлялося раніше, блогер і журналіст Юрій Бутусов висловив думку, що серія авіакатастроф в Росії може свідчити про системні проблеми в російській авіації.
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