Рус

Ще пара-трійка років і військової авіації у Росії не залишиться зовсім

Автор
С. Наумович
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
Ще пара-трійка років і військової авіації у Росії не залишиться зовсім Новина оновлена 27 серпня 2021, 22:21
Су-24

За останні місяці в Росії сталася серія авіакатастроф.

Падіння в Росії бомбардувальника Су-24 стало десятої втратою літального апарату цього літа, а якщо вони продовжать падати з такою ж частотою, то незабаром РФ ризикує залишитися без авіації.

Таку думку висловив популярний блогер і правозахисник Сергій Наумович.

"На Росії знову військовий літак виявився "важчим за повітря". Краща новина в День сала! Воно навіть смачніше стало щойно після прочитання цього повідомлення з Пермі. Це вже десятий або одинадцятий літальний апарат ворога за останні три місяці! Відмінні темпи добровільної утилізації російської техніки. Якщо ще пару-трійку років зі збільшенням темпів утилізації почекати, то військової авіації у них не залишиться зовсім. І що характерно — без єдиного пострілу наших систем ППО! ", — написав він.

Як повідомлялося раніше, блогер і журналіст Юрій Бутусов висловив думку, що серія авіакатастроф в Росії може свідчити про системні проблеми в російській авіації.

Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Україна
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Генпрокуратура просить взяти партнера Ахметова Миколу Рудьковського під арешт: що сталося
Генпрокуратура просить взяти партнера Ахметова Миколу Рудьковського під арешт: що сталося
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Дата публікації
Категорія
"Бенгазі" для Байдена: "здача" Афганістану серйозно вдарить по позиціях США, в тому числі в Україні
"Бенгазі" для Байдена: "здача" Афганістану серйозно вдарить по позиціях США, в тому числі в Україні