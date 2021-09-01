"Политический камуфляж": политолог объяснил, почему Россия претендует на наследие Киевской Руси

По мнению политолога, Москва приняла этноним сознательно

Политический эксперт Виктор Бобыренко поддержал спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в идее, что посягательство России на наследство Киевской Руси надо останавливать. По мнению эксперта, РФ занимается "политическим камуфляжем".

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Камуфляж

Как бы кто не относился к Арестовичу, а сегодня он сказал правду.

Ну, то, что название у русских надо забирать.

Потому Русь в свое время это были исторически княжества Киевское, Переяславское и Черниговское.

Потом и Волынь, Галичина, Турово — Пинское.

А Суздальщину собственно называли Залесьем. То есть все, что за дремучим Брянским лесом.

Московские князья называли себя Русью, чтобы добавить легитимности и заявить претензии на наследие Киевской Руси. И к самому Сталину в результате исключительно «оборонительных войн» все же расширились на 1/6 часть суши.

Здесь есть политический камуфляж. Москва приняла этноним сознательно.

Бывают другие примеры этнического камуфляжа. То есть мимикрию одной этнической группы под другую… ", — написал Виктор Бобыренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил переименовать Украину, чем изрядно разозлил россиян.