"Політичний камуфляж": політолог пояснив, чому Росія претендує на спадщину Київської Русі

На думку політолога, Москва перейняла етнонім свідомо

Політичний експерт Віктор Бобиренко підтримав спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича у ідеї, що посягання Росії на спадщину Київської Русі треба зупиняти. На думку експерта, РФ займається "політичним камуфляжем".

Таку думку він висловив на власній сторінці у Facebook.

"Камуфляж

Як би хто не відносився до Арестовича, а сьогодні він сказав правду.

Ну, те, що назву у рускіх треба забирати.

Бо Русь свого часу це були історично князівства Київське, Переяславське і Чернігівське.

Потім і Волинь, Галичина, Турово – Пінське.

А Суздальщину власне називали Заліссям. Тобто усе, що за дрімучим Брянським лісом.

Московські князі називали себе Руссю, щоб додати легітимності і заявити претензії на спадщину Київської Русі. І до самого Сталіна в результаті виключно «оборонних воєн» таки розширилися на 1/6 частину суходолу.

Тут маємо політичний камуфляж. Москва перейняла етнонім свідомо.

Бувають інші приклади етнічного камуфляжа. Тобто мімікрію однієї етнічної групи під іншу.

Так румуни – взагалі-то городо звуть себе римлянами. Це просто нинішня вимова.

Дакія (так тоді називалася провінція) була завойована Римом у страшних і кривавих війнах. А потім вони зробили там щось на кшталт савєцкай Колими. Це було місце заслання для усіх дисидентів і злочинців у імперії.

І ось потомки ссильних, які після відходу римських легіонів за Дунай вижили, які пережили в Карпатьсяких горах навалу готів, вандалів, гуннів Атіли і слов’ян (частково і асимілювавши всіх потроху) зберегли етнонім.

Щоб потім їх бояри повидумували своє походження від римських патриціїв.

Типовий камуфляж, коли береться горда назва завойовників.

Те саме з татарами. Татари – одна з груп монголомовних племен. Переможені власне ордою Чингіса і включені до його війська – вони прийшли в причорноморські і повольжські степи. І завойовані тубільці перейняли їх ім’я.

Бо понти – наше всьо – було і у давні часи.

Кому хочеться бути лохом. Усі хочуть розказувати внукам, як вони кругом усіх накручували.

Таких прикладів дуже багато, коли приймається камуфляж.

Ті ж французи – це переважно латино-мовне населення Галії, які прийняли етнонім невеликої кількості завойовників – франків.

Так-що Арестович правий. Етноніма рускіх треба позбавляти.

Київ Москві не «мать гарадов». Ми в Європі, єслі шота нє панятна масквічам.

А ось навіщо Арестович саме зараз це сказав – інше питання.

Це може бути димова завіса. А то вдруг у Найвеличнішого у Вашингтоні щось піде не так. І треба буде переключати увагу.

Ну, власне, вже переключили.

Аякже, свинопасам треба додати культу величі нації.

Хоча, скажемо відверто – козакам про їх велич розказувати не треба. Знають.

Але щоб ворогові сала за шкірку залити – то можна. Хай їх поковбасить", — написав Віктор Бобиренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну, чим неабияк розлютив росіян.