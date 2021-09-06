В отличие от Кабула, таджики Панджшера хотя бы дали бой

Блогер указывает, что Панджшерская долина уже давно не является укрепленным местом.

Боевикам радикальной террористической группировки "Талибан" удалось захватить последнюю провинцию Афганистана, которая пыталась оказывать сопротивление, а теперь делятся подтверждениями своей победы.

Мыслями о том, почему это произошло, поделился блогер Кирилл Данильченко.

"В Афганистане талибы выкладывают пруфы на занятие стадиона в Панджшере, вместе с двумя вертолетами "Черный ястреб" UH-60A. Стадион находится в пригороде Базарака — провинциальном центре где едва 25.000 населения (но по меркам гористого ущелья это большой город). Уже шутят, что мол, младший Масуд пошел не в отца.

Ну, во-первых, ущелье более 20 лет как перестало быть укрепленным районом. Как пришли американцы, то там начали развивать туризм — возили желающих к мавзолею "Панджшерского льва" и показать местные таджикские ремесла. Естественно основные запасы б\к и тяжелого оружия ушли (были сданы АНА), несколько танков Т-55 погоды не сделают в позиционных боях. И так там погиб в столкновениях глава "Красного отряда", элитного спецназа талибов, и судя по всему в целом у них десятки убитых — в отличие от Кабула, таджики местные хотя бы дали бой.

А во-вторых, сразу несколько аккаунтов Северного альянса писали, что пакистанский спецназ высажен с вертолетов, Пакистан оказывает поддержку с воздуха, в Кабул прибыл шеф разведки Исламабада. Так что Катар и Пакистан при помощи радикальных исламистов продолжает зачищать местных варлордов, а посредниками между ними выступают местные муллы. Повестка не то, что Реформации, а еще раньше, когда короли на коленях ползали вокруг резиденции Папы Римского. Никогда не понимал как одновременно существуют на шарике космический туризм, варлорды и общиные земледельцы с катеками наперевес. Но факт налицо", — написал он.

Как сообщалось ранее, у талибов после победы возникли трудности с формированием нового правительства, однако несмотря на это крупные игроки в регионе уже пытаются установить с ними контакты. Среди них Китай, России, Пакистан и Катар.