На відміну від Кабула, таджики Панджшері хоча б дали бій

Блогер зазначає, що Панджшерській долина вже давно не є укріпленим місцем.

Бойовикам радикального терористичного угрупування "Талібан" вдалося захопити останню провінцію Афганістану, яка намагалася чинити опір, а тепер діляться підтвердженнями своєї перемоги.

Думками про те, чому це сталося, поділився блогер Кирило Данильченко.

"В Афганістані таліби викладають пруф про заняття стадіону в Панджшері, разом з двома вертольотами "Чорний яструб" UH-60A. Стадіон знаходиться в передмісті Базарака — провінційному центрі де ледь 25.000 населення (але за мірками гористої ущелини це велике місто). Уже жартують, що, мовляв, молодший Масуд пішов не в батька.

Ну, по-перше, ущелина більше 20 років як перестала бути укріпленим районом. Як прийшли американці, то там почали розвивати туризм — возили охочих до мавзолею "Панджшерського лева" і показували місцеві таджицькі ремесла. Звісно основні запаси б\к і важкої зброї пішли (були здані АНА), кілька танків Т-55 погоди не зроблять в позиційних боях. І так там загинув в зіткненнях глава "Червоного загону", елітного спецпідрозділу талібів, і судячи з усього в цілому у них десятки убитих — на відміну від Кабула, таджики місцеві хоча б дали бій.

А по-друге, відразу кілька акаунтів Північного альянсу писали, що пакистанський спецпідрозділ висадився з вертольотів, Пакистан надає підтримку з повітря, в Кабул прибув шеф розвідки Ісламабаду. Так що Катар і Пакистан за допомогою радикальних ісламістів продовжує зачищати місцевих варлордів, а посередниками між ними виступають місцеві мулли. Порядок не те, що Реформації, а ще раніше, коли королі на колінах повзали навколо резиденції Папи Римського. Ніколи не розумів як одночасно існують на кульці космічний туризм, варлорди та громади хліборобів з катеками. Але очевидним є факт ", — написав він.

Як повідомлялося раніше, у талібів після перемоги виникли труднощі з формуванням нового уряду, проте не дивлячись на це великі гравці в регіоні вже намагаються встановити з ними контакти. Серед них Китай, Росія, Пакистан і Катар.