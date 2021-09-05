"Талибан" еще не сформировал правительство, но с ним уже пытаются "работать" Китай, Пакистан, Катар, РФ: как и зачем им это нужно

У талибов не все гладко с единством, потому и проволочки с формированием своего правительства

Представитель Талибана Забихулла Муджахид заявил итальянской газете "La Repubblica" в четверг, 2 сентября, что после вывода иностранных войск из Афганистана и захвата страны, группировка будет полагаться в первую очередь на финансирование из Китая.

Тем временем ЕС и США пытаются выстроить свою политику в отношении Афганистана в новых реалиях.

Кто и как из геополитических игроков уже проявил себя в ситуации с Афганистаном? Как могут далее развиваться события как внутри страны, так и вокруг? Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал Александр Мишин – кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

"В Афганистане складывается довольно парадоксальная ситуация: движение "Талибан" свергло правительство президента Ашрафа Гани, но уже почти три недели никак не может сформировать собственное правительство страны. Пока идут торги за министерские портфели, фактически наблюдается паралич государственно-бюрократической машины Афганистана", – отмечает Александр Мишин.

По его мнению, можно выделить ряд причин, порождающих текущую ситуацию.

"Для начала необходимо указать на отсутствие единства в рядах талибов. Движение не монолитно, как в части высшего руководства, так и на уровне полевых командиров. "Талибан" хотя и стремится позиционировать себя, как общеафганское объединение, опирающиеся на исламские религиозные принципы, т.н. деобандизм (исламское суннитское движение, возникшее в Британской Индии и в основном распространённое среди мусульман-ханафитов в странах Южной Азии, а также среди выходцев из этих регионов в странах Западного мира – прим. ред.), но в действительности является представителем интересов этноса пуштунов. Среди лидеров пуштунов существует раскол по линии племенных конфедераций дуррани и гильзаи, и это уже приводит к открытым конфликтам", – поясняет эксперт.

В тоже время координация между центром и полевыми командирами "Талибана" остается фрагментарной.

"На местах выгодно, чтобы в Кабуле было слабое правительство, ведь тогда будет больше возможностей для удовлетворения амбиций бойцов, боровшихся за исламский эмират. Кроме того, талибы не контролируют ситуацию целиком, – напоминает Александр Мишин. – Серьезные бои ведутся в Панджшеркой долине, а это значит второй по численности этнической группе – таджикам – не по душе, происходящее в стране".

На фоне хаоса голову поднимает террористическая организация "Исламское государство — Хорасана", которое имеет свои взгляды на будущее Афганистана не совместимые с воззрениями "Талибан".

"Перед лидерами талибов стоит сложная задача создания хотя бы подобия действенного правительства, учитывающего общие интересы. Это необходимо для получения международного признания ради доступа к иностранной помощи и финансированию. Пока с этим есть ощутимые проблемы. Хотя отдельные государства делают осторожные заявления о необходимости взаимодействия с текущими афганскими властями, "Талибан" выглядит изгоем на международном уровне", – отмечает Александр Мишин.

По его словам, усилия по изменению ситуации предпринимают Катар и Пакистан, напоминая страны-брокеры, работающие над выводом талибов на уровень международного признания.

"Высшие руководители "Талибан" рассчитывают, прежде всего на финансовую помощь со стороны Китая. И она, вероятно, будет оказана по причине высокой заинтересованности Пекина в транзитном потенциале афганской территории, доступе к местной ресурсной базе и для ослабления Индии, – считает эксперт. – США важно не допустить тесных отношений между сторонами, и они будут предпринимать соответствующие шаги. Россия пока заняла неоднозначную позицию. Активно вмешиваться в афганские дела у нее не хватает ресурсов, но точечные влияния осуществляются, чтобы обезопасить государства Центральной Азии, особенно Таджикистан, от угрозы исламизма".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Афганистану предрекли серьезные гуманитарные проблемы из-за "Талибана".