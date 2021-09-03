В Панджшерской долине Афганистана идут ожесточенные бои - талибы штурмуют цитадель сопротивления

После ожесточенных боестолкновений между талибами и бойцами сопротивления в Панджшере обе стороны понесли потери, но ни одна из них не готова уступить

Талибы захватили практически весь Афганистан, в том числе столицу страны Кабул. В Кабуле они уже заняты формированием нового правительства.

Недавняя статья на сайте BBC рассказывает о том, что не все провинции покорились новой власти, что доставляет беспокойство Талибану. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с тем, что известно о сопротивлении на данный момент.

Высокопоставленный лидер "Талибана" Амир Хан Мотаки призвал жителей Панджшерской долины сложить оружие, но нет почти никаких признаков того, что они готовы подчиняться. Сообщается, что с 15 августа, когда пал Кабул, десятки боевиков "Талибана" были убиты в стычках вдоль границ Панджшерской долины, и бои продолжаются.

Так что же именно происходит в Панджшерской долине и стоит ли беспокоиться талибам?

Кто такие бойцы сопротивления?

Долина на востоке Афганистана стала домом для Фронта национального сопротивления (ФНС) — мультиэтнической группы, состоящей из ополченцев и бывших афганских сотрудников сил безопасности, численность которых по некоторым данным достигает нескольких тысяч.

На фотографиях, опубликованных на этой неделе, видно, что эта организация хорошо вооружена и хорошо обучена.

К ФНС присоединился бывший вице-президент Амрулла Салех, но лидером сопротивления является Ахмад Масуд, чей отец был известен как "Лев Панджшера", и не зря.

Ахмад Шах Масуд не только сдерживал советское вторжение в 1980-х, но и продолжал сдерживать талибов в 1990-х. Был убит за два дня до 11 сентября.

Его сын — 32-летний выпускник Королевского колледжа Лондона и военной академии Сандхерст теперь полон решимости сделать то же самое и не допустить талибов. И он не просто ищет поддержки у себя дома — в начале этого года он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по-видимому, в стремлении найти международных союзников по мере приближения вывода американских войск.

Ахмад Масуд - лидер сопротивления в Афганистане

В интервью "CNN" Масуд предупредил, что боевики не изменились, добавив, что он и его бойцы считают, что "демократия, права и свободы всех граждан, независимо от расы и пола, должны быть сохранены".

Чего же хотят талибы?

Группа боевиков продвигает идею о том, что "Исламский Эмират Афганистан" талибов является домом для всех афганцев. Сопротивление Панджшерской долины — прямо на пороге столицы — является ударом по этому особому образу единства.

В социальных сетях начали появляться хэштеги, выражающие поддержку сопротивлению.

"Талибан" и ФНС вели переговоры, однако они не увенчались успехом, поскольку обе стороны придерживались совершенно разных позиций, цитирует "BBC Persian" пресс-секретаря ФНС Фахима Дашти. Несмотря на то, что обе стороны заявляют о стремлении избежать войны, урегулирования достигнуто не было, и, похоже, переговоры уступили место открытым боевым действиям.

Талибы отправили в долину сотни боевиков, но Панджшер был готов к этому. По сообщению информационного агентства AFP, бойцов "Талибана", которые доберутся до границ долины, будут встречать пулеметные гнезда, минометы и посты наблюдения, укрепленные мешками с песком.

Обе стороны заявляют, что они понесли потери, но точное их количество оценить сложно. Утверждения талибов о том, что они взяли под свой контроль определенные районы, также были опровергнуты ФНС.

Пресс-секретарь ФНС Фахима Дашти заявил, что они боролись с "Талибаном" на двух фронтах, и что 350 боевиков были убиты, а некоторые взяты в плен.

Сообщается, что талибы также пытаются перерезать линии снабжения в долину, надеясь заставить сопротивление сдаться.

Информация о том, что боевики Талибана разыскивают и убивают таких людей, как высокопоставленные полицейские и правительственные чиновники, противоречат более умеренному имиджу, который группа стремилась создать после получения контроля над страной.

Что представляет собой Панджшер?

Панджшер — одна из самых маленьких провинций Афганистана, где проживает от 150 до 200 тыс. человек. Провинция спрятана за горными вершинами, которые возвышаются на 3 тыс. метров над рекой Панджшер.

В мирные годы в долину стекались люди, привлеченные потрясающими видами и безопасностью, которую она обеспечивала.

Здесь проживает множество людей, из которых самая большая группа — этнические таджики. Отбиваясь от чужаков, жители долины заработали репутацию храбрых воинов.

Долина, которая исторически была известна своими драгоценными камнями и добычей полезных ископаемых, в последние годы получила прибыль от инвестиций. За последние два десятилетия были построены плотины гидроэлектростанций и ветряная электростанция, а также дороги и радиомачта.

За последние два десятилетия были построены плотины гидроэлектростанций и ветряная электростанция, а также дороги и радиомачта

Но, талибы, похоже на собираются оставлять в покое оплот мира и независимости. По последним сообщениям талибы заявили, что они захватили некоторую территорию и нанесли «тяжелые» потери Фронту национального сопротивления (ФНС).

Фронт национального сопротивления в свою очередь заявил, что контролируют все входы в долину, а "Талибан" потерял сотни боевиков.

Тем временем президент США Джо Байден посетил военнослужащих, которые были ранены в результате разрушительного взрыва бомбы в аэропорту Кабула, когда они помогали эвакуировать американцев и афганцев из страны. Тогда погибло около 170 человек, из них 13 солдат США.

Он нанес визит через четыре дня после того, как последние американские солдаты покинули Афганистан, где этим летом правительство, поддерживаемое Западом, рухнуло перед лицом наступления талибов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 31 августа последний американский солдат покинул землю Афганистана.