У Панджшерській долині Афганістану йдуть запеклі бої — таліби штурмують цитадель опору

Після запеклих зіткнень між талібами і бійцями опору в Панджшері обидві сторони зазнали втрат, але жодна з них не готова поступитися

Таліби захопили практично весь Афганістан, в тому числі столицю країни Кабул. У Кабулі вони вже зайняті формуванням нового уряду.

Недавня стаття на сайті BBC розповідає про те, що не всі провінції скорилися новій владі, що занепокоює Талібан. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з тим, що відомо про опір на даний момент.

Високопоставлений лідер "Талібану" Амір Хан Мотакі закликав жителів Панджшерської долини скласти зброю, але немає майже ніяких ознак того, що вони готові підкорятися. Повідомляється, що з 15 серпня, коли було захоплено Кабул, десятки бойовиків "Талібану" були вбиті в сутичках уздовж кордонів Панджшерської долини, і бої тривають.

Так що ж саме відбувається у Панджшерьскій долині і чи варто турбуватися талібам?

Хто такі бійці опору?

Долина на сході Афганістану стала домом для Фронту національного опору (ФНО) — мультиетнічної групи, що складається з ополченців і колишніх афганських співробітників сил безпеки, чисельність яких за деякими даними досягає декількох тисяч.

На фотографіях, опублікованих на цьому тижні, видно, що ця організація добре озброєна і добре навчена.

До ФНО приєднався колишній віце-президент Амрулла Салех, але лідером опору є Ахмад Масуд, чий батько був відомий як "Лев Панджшеру", і не дарма.

Ахмад Шах Масуд не тільки стримував радянське вторгнення в 1980-х, але і продовжував стримувати талібів в 1990-х. Був убитий за два дні до 11 вересня.

Його син — 32-річний випускник Королівського коледжу Лондона і військової академії Сандхерст тепер сповнений рішучості зробити те ж саме і не допустити талібів. І він не просто шукає підтримки у себе вдома — на початку цього року він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, мабуть, в прагненні знайти міжнародних союзників у міру наближення виведення американських військ.

Ахмад Масуд — лідер опору в Афганістані

В інтерв’ю "CNN" Масуд попередив, що бойовики не змінилися, додавши, що він і його бійці вважають, що "демократія, права і свободи всіх громадян, незалежно від раси і статі, повинні бути збережені".

Чого ж хочуть таліби?

Група бойовиків просуває ідею про те, що "Ісламський Емірат Афганістан" талібів є домом для всіх афганців. Опір Панджшерської долини — прямо на порозі столиці — є ударом по цьому особливому образу єдності.

У соціальних мережах почали з’являтися хештеги, що виражають підтримку опору.

"Талібан" і ФНО вели переговори, проте вони не увінчалися успіхом, оскільки обидві сторони дотримувалися абсолютно різних позицій, цитує " BBC Persian " прес-секретаря ФНО Фахима Дашти. Незважаючи на те, що обидві сторони заявляють про прагнення уникнути війни, врегулювання досягнуто не було, і, схоже, переговори поступилися місцем відкритим бойовим діям.

Таліби відправили в долину сотні бойовиків, але Панджшер був готовий до цього. За повідомленням інформаційного агентства AFP, бійців "Талібану", які дістануться до кордонів долини, будуть зустрічати кулеметні гнізда, міномети і пости спостереження, укріплені мішками з піском.

Обидві сторони заявляють, що вони зазнали втрат, але точну їх кількість оцінити складно. Твердження талібів про те, що вони взяли під свій контроль певні райони, також були спростовані ФНО.

Прес-секретар ФНО Фахима Дашти заявив, що вони боролися з "Талібаном" на двох фронтах, і що 350 бойовиків були вбиті, а деякі взяті в полон.

Повідомляється, що таліби також намагаються перерізати лінії постачання в долину, сподіваючись змусити опір здатися.

Інформація про те, що бойовики Талібану розшукують і вбивають таких людей, як високопоставлені поліцейські і урядові чиновники, суперечать більш помірного іміджу, який група прагнула створити після завоювання контролю над країною.

Що являє собою Панджшер?

Панджшер — одна з найменших провінцій Афганістану, де проживає від 150 до 200 тис. осіб. Провінція захована за гірськими вершинами, які підносяться на 3 тис. метрів над річкою Панджшер.

У мирні роки в долину стікалися люди, зачаровані приголомшливими видами і безпекою, яку вона забезпечувала.

Тут проживає безліч людей, з яких найбільша група — етнічні таджики. Відбиваючись від чужинців, машканці долини набули репутацію хоробрих воїнів.

Долина, яка історично була відома своїми дорогоцінними каменями і видобутком корисних копалин, в останні роки отримала прибуток від інвестицій. За останні два десятиліття були побудовані греблі гідроелектростанцій і вітряна електростанція, а також дороги і радіощогла.

За останні два десятиліття були побудовані греблі гідроелектростанцій і вітряна електростанція, а також дороги і радіощогла

Але, таліби, схоже на збираються залишати в спокої оплот миру і незалежності. За останніми повідомленнями таліби заявили, що вони захопили деяку територію і завдали «важких» втрат Фронту національного опору (ФПО).

Фронт національного опору в свою чергу заявив, що контролює всі входи в долину, а "Талібан" втратив сотні бойовиків.

Тим часом президент США Джо Байден відвідав військовослужбовців, які були поранені в результаті руйнівного вибуху бомби в аеропорту Кабула, коли вони допомагали евакуювати американців і афганців з країни. Тоді загинуло близько 170 осіб, з них 13 солдат США.

Він приїхав з візитом через чотири дні після того, як останні американські солдати покинули Афганістан, де цього літа уряд, підтримуваний Заходом, було повалено перед обличчям наступу талібів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 31 серпня останній американський солдат покинув землю Афганістану.