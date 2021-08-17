Афганська провінція Панджшер до сих пір не захоплена талібами: де вона знаходиться і як так вийшло

Не всі в Афганістані здалися талібам.

Після поразки урядових військ в Афганістані, радикальна організація "Талібан" заявила про встановлення контролю на всій території країни, однак ця інформація не зовсім відповідає дійсності.

Як говориться в матеріалі Mash, в провінцію Панджшер стягуються сили, які готуються протистояти талібам.

Веде їх не хто інший, як син воєначальника Ахмада Масуда, якого за часів війни проти СРСР прозвали "Пандшерскім левом" і з яким пов’язують найбільш запеклі епізоди тієї війни.

Ахмад Масуд-молодший виступає за встановлення в країні демократичного ладу за швейцарською системою, також він виступає за рівні права жінок і максимальну децентралізацію в країні.

"Ми будемо боротися за демократію, за права людини, за права жінок і багато інших цінностей, які ми досягли за останні два десятиліття. Ми перша лінія оборони. Ми захищаємо Європу і весь регіон. Люди Афганістану воюють не тільки за себе, але і за всіх інших ", — сказав він.

Крім того, за деякими даними, в Панджер прибув також друга людина в адміністрації Ашрафа Гані Емрулла Салех.

Поки не зрозуміло, яка чисельність їх угруповання і наскільки добре вони озброєні, однак відомо, що Панджшерська ущелина є дуже складним регіоном в плані бойових дій, оскільки сили, що його контролюють отримують величезну перевагу від його географічних особливостей.

Афганістан сьогодні

Раніше "Телеграф" писав про те, хто такі таліби, а також про те, що відомо про їх лідерах.